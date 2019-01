De 13 tiltalene ble presentert klokken 23.16 norsk tid, og inkluderer banksvindel, tyveri av teknologi og overtredelse av de amerikanske sanksjonene mot Iran.

– I dag annonserer vi tiltalepunktene mot telekommunikasjongigant Huawei, og deres partnere, for nesten to dusin antatte lovbrudd, sa advokat Matthew Whitaker i en uttalelse.

Han sa videre at Kina må holde sine innbyggere og kinesiske firmaer ansvarlige for å opprettholde loven.

Huawei nekter for de omfattende anklagene, og det fryktes nå at forholdet mellom de to landene skal forverres, skriver CNN.

Huawei nekter

Det kinesiske selskapet uttalte seg offentlig om anklagene tirsdag. Blant annet sa talspersoner for Huawei at de var skuffet over USAs beslutning om å føre en kriminalsak mot dem.

– Selskapet nekter for at Huawei, våre datterselskaper eller samarbeidspartnere har begått noen av de påståtte bruddene mot amerikansk lov, sa de i en uttalelse.

Huawei er sikre på at det amerikanske rettsystemet vil trekke den samme konklusjonen etterhvert.

De la i tillegg til at Hauwei ikke har kjennskap til at Meng Wanzhou har gjort noe galt. Meng er økonomisk direktør i selskapet, og datteren til Huaweis grunnlegger Ren Zhengfei. Den 1. desember 2018 ble hun arrestert i Canada.

TILTALER: Advokat Richard P. Donoghue offentliggjør her de 13 tiltalene mot det kinesiske mobilselskapet Huawei. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Den 16. januar uttalte Huaweis grunnlegger Zhengfei at han ville lagt ned hele bedriften før han spionerte på vegne av kinesiske myndigheter.

Frykter isfront

Til tross for Huaweis rolige tilsvar, har kinesiske myndigheter reagert sterkt på tiltalen.

De anklager USA for å bevisst føre en svertekampanje mot kinesiske firmaer.

– Vi oppfordrer på det sterkeste USA å stoppe sin urimelige forfølgelse av kinesiske bedrifter, inkludert Huawei, sa talsperson for utenriksdepartementet, Geng Shuang, tirsdag.

Han la til at USA umiddelbart burde trekke tilbake arrestordren mot Meng, og avstå fra å lage en formell utleveringsanmodning.

Tiltalene

Flere av de 13 tiltalepunktene inkluderer brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran, som er i sammenheng med Mengs arrestasjon under en mellomlanding i Canada. Hun skal ha visst om, eller utført, flere av lovbruddene.

Sanksjonene mot Iran ble innført fordi USA mener landet ikke overholder forbudet mot å utvikle atomvåpen.

En rekke selskaper står på sanksjonslista, som rammer landets oljeeksport, banker og skipsfart.

I tillegg mener amerikanske myndigheter at Huawei har stjålet teknologi kjent som Tappy, fra firmaet T-mobile. Det hevdes at Huawei brukte sine egne ansatte som var i samarbeid med T-mobile for å samle informasjon om Tappy.