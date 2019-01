Minst 15 av de 24 bedrageriene skal ha skjedd på Finn.no, ifølge tiltalen som er tatt ut av statsadvokatene i Hordaland.

– Politiet mottok flere anmeldelser som gjaldt tiltalte, og det ble derfor igangsatt etterforskning. Etter å ha undersøkt Vipps og andre kontoopplysninger, knyttet vi han til disse bedrageriene, sier politifullmektig Elisabeth Siqveland Morstøl i Vest politidistrikt.

I de fleste tilfellene dreier det seg om forholdsvis små beløp. Den samlede summen er ifølge tiltalen på mellom 60.000 og 70.000 kroner.

De 24 bedrageriene skal ha funnet sted i en toårsperiode fra 7. mai i 2016 frem til 20. juni i fjor. Det er ikke kjent hvordan tiltalte stiller seg til anklagene.

– Jeg har ingen kommentar til saken, sier mannens forsvarer, advokat Ellen Mjøs.

Saken kommer opp for Bergen tingrett i mai, og det er satt av tre dager til hovedforhandlingen.

Politiet: Slik bedro han

Modus til tiltalte er ifølge politiet enkel: De mener at mannen har lurt kjøperen til å forhåndsbetale for en annonsert vare. Deretter har ikke tiltalte sendt varen som avtalt. Blant gjenstandene tiltalte har lagt ut for salg er mobiltelefoner og billetter til en Eminem-konsert.

– Tiltalte og kjøper har i mange tilfeller avtalt at varen skal sendes i posten, men så skjer ikke dette. Fremgangsmåten er lik i de fleste tilfellene, sier Morstøl.

Ifølge lederen for forbrukertrygghet i Finn, Geir Petter Gjefsen, er bedragerimetoden som beskrives i tiltalen mot 25-åringen svært vanlig.

– Vi har en egen avdeling som jobber med forbrukertrygghet. Hovedoppgaven deres er å sørge for at dette ikke skjer, men det kan være krevende sier han.

Gjefsen sier at det er en økning i antall bedragerier, men at økningen er forholdsmessig sett i forhold til at det annonseres flere varer nå enn tidligere.

Bør undersøke grundig

Sikkerhetssjefen sier at det viktigste rådet er å unngå å forhåndsbetale for en vare.

– Men det kan være vanskelig. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe en vare, og du velger å ta sjansen på å forhåndsbetale, bør du i hvert fall gjøre undersøkelser rundt selger og varen som selges.

– Hvis et tilbud virker å være for godt til å være sant, er det gjerne det. Man bør reagere hvis en helt ny iPhone selges til halv pris, sier Gjefsen.

Finn oppfordrer alle som utsettes for bedragerier og bedrageriforsøk til å anmelde. Gjefsen forklarer at de fleste annonsører bruker Bank-ID. Dersom en bruker er verifisert, vet Finn hvem som har verifisert kontoen.

– Vi samarbeider tett med politiet. Når de ber om hjelp i etterforskningen, så bidrar vi med det vi kan, sier han.