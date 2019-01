Den tidligere verdenseneren delte på sin Instagram-konto at han mandag ble operert i London. Det er en hofteoperasjon hvor han har fått en ny hofte i titan. Han skrev at han følte seg trøtt og utslitt.

31-åringen delte to bilder, som viser han selv som ligger i sykehussengen og et røntgenbilde av hoften.

– Som man kan se på det ene bildet har jeg nå en mentalhofte, skrev han.

Langvarig smerte

Skotten har slitt med smerter i hoftene i flere år. Murray gikk gjennom en operasjon ved samme tidspunkt i fjor.

Under en pressekonferanse i forkant av Australian Open fortalte en gråtkvalt Murray at dette kanskje kunne bli hans siste mesterskap.

– Jeg har gjort alt jeg kan for å få hoften min til å føles bedre, men det har ikke hjulpet mye. Jeg tror det er en mulighet for at Australian Open er min siste turnering, fortalte Murray før mesterskapet.

Ingen suksess

På grunn av skaden måtte Murray stå over oppkjøringsturneringen til Australian Open.

Den tidligere verdenseneren røk ut av 1.runde i Australian Open, for to uker siden. Da sa han at han relativt raskt måtte bestemme seg for om det ble en ny operasjon eller ikke.

Murray kjempet hardt i sin siste kamp i Australian Open, mot spanske Roberto Bautista-Agut. Skotten klorte seg til et femte sett, men over fire timer innsats var forgjeves og Murray røk ut.

Murray skriver under sitt bilde på Instagram at han håper mandagens operasjon blir slutten på hoftesmertene.