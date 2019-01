Kristin Gjelsvik (32) er ny Torpet kjendis-deltaker

I årets sesong av Farmen kjendis skal også Torpet kjendis sendes på TV 2 Sumo.

På en liten husmannsplass på Stange havner deltakerne som har røket ut av Farmen kjendis, og der har de muligheten til å kjempe seg inn igjen på gården.

Men på Torpet kjendis er det flere som vil kjempe om en plass på Farmen kjendis, og fra start finnes det allerede noen deltakere der.

Kunstner Aune Sand (52) var førstemann som ankom Torpet kjendis. Etter et døgn alene, får han besøk av en annen deltaker:

Bloggeren Kristin Gjelsvik (32) ankommer Torpet kjendis i onsdagens episode på TV 2 Sumo.

Unik mulighet

Kristin Gjelsvik er kjent som blogger, TV-profil og samfunnsdebattant. Hun ble først kjent for det norske folk da hun deltok i realityserien Paradise Hotel i 2012.

TV 2 besøkte Torpet kjendis like etter at innspillingen startet i fjor sommer, og da fortalte Kristin at hun gledet seg til å oppleve noe nytt.

– Jeg måtte bare si ja til dette, som er en unik mulighet til å gå tilbake i tid og leve som de gjorde for hundre år siden. Jeg elsker alt som er gammeldags, sier hun.​

Kristin var glad da hun så hvem hun skulle dele gårdstida med.

– Aune er en legende. Han er noe helt annet enn de jeg har møtt tidligere, så det var stas at han ventet på meg da jeg kom inn, sier hun.

DUO: Aune Sand ankom Torpet kjendis først, og dagen etter kom Kristin Gjelsvik til den lille husmannsplassen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Spiser ikke kjøtt

​Torpet kjendis ligger rett ved siden av Mjøsa på Stange, og her har kjendisene et lite hus til å bo i, en hoggestabbe for ved, båt, badeplass og et lite fjøs med to kyr og noen høns.