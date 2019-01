Bestilte 148 mobiltelefoner på arbeidsgivers regning – så solgte kvinnen dem privat

Den dømte kvinnen i 30-årene satt i en stilling der hun gjorde innkjøp av IT-utstyr for selskapet hun jobbet for.

Selskapet er eid av Oslo kommune.

Politiet mener at kvinnen i en seksmåneders periode mellom 2015 og 2016 kjøpte 148 mobiltelefoner for arbeidsgiverens regning.

Det dreier seg om telefoner av typen iPhone 6 og iPhone 6s til en samlet verdi av 1.252.381 kroner.

Kvinnen solgte deretter telefonene privat blant annet ved å opprette en bruker på Finn.no under et annet navn. I retten vitnet en person som kjøpte en telefon av kvinnen etter å ha opprettet kontakt på Finn.

Hun er nå dømt til seks måneders fengsel, i tillegg til å måtte tilbakebetale 1.033.770 kroner til arbeidsgiveren.

Betaling på Vipps

Saken ble avslørt da det kommunale selskapet gjennomførte en rutinemessig internkontroll. Da ble det avdekket at det hadde blitt bestilt unormalt mange mobiltelefoner.

Hennes nærmeste overordnede forklarte i retten at han var bekymret for at selskapet ville gå mot budsjettsprekk da «behovet for nye telefoner tilsynelatende var mye større enn budsjettert».

Kvinnen forklarte i retten at hun brukte inntektene fra mobilsalget til å spe på egen inntekt, noe som var nødvendig da hun var skyldig restskatt.

Hun erkjenner kun å ha bestilt og videresolgt 25-30 mobiltelefoner. Retten fester ingen lit til denne forklaringen, og mener at kvinnens inntekter og den øvrige bevisførselen viser at antallet er langt høyere.

Ved en anledning fikk kvinnen en medarbeider til å levere ut telefoner til fremmede personer som møtte opp på arbeidsplassen.​ Medarbeideren vitnet i saken, og skal ha reagert på hendelsen.

I dommen kommer det frem at kvinnen mottok flere av betalingene på Vipps. I en avvikrapport ble det identifisert totalt 150 bestillinger av mobiltelefoner for selskapet, men kun to av disse telefonene ble utlevert til ansatte.

Kvinnen satt i en betrodd posisjon i selskapet, der hennes innkjøp bygget på et tillitsforhold til arbeidsgiver. Dette stillingsforholdet gjør at hun ble dømt etter utroskapsparagrafen. Hadde det dreid som ansatte uten ansvar for innkjøp, ville det sannsynligvis dreid seg om en tiltale for grovt bedrageri.

Ser mange lignende saker

Aktor i saken sier til TV 2 at å utnytte sin stilling til egen økonomisk gevinst, og på bekostning av arbeidsgiver, er noe politiet ser mye av, og at de anser det som alvorlige lovbrudd.