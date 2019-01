Familien til forfatter Vigdis Hjort krever erstatning fra den Nationale Scene i Bergen, og grunnen er teaterstykket «Arv og miljø», skriver Dagbladet.

Teatersjefen ved den Nationale Scene i Bergen, Agnete G. Haaland bekrefter varselet overfor avisa.

- Brevet kom til styreleder forrige uke. Familien mener at teaterstykket «Arv og miljø» er en krenkelse av privatlivets fred. Vi avviser kravet på det sterkeste. Vi har dramatisert en av de beste samtidsromanene de siste åra, sier Haaland.

Det er advokatfirmaet Elden som på vegne av familien framsetter kravet overfor DNS. Kravet skal være hittil være på 500 000 kroner, 250 000 kroner per fornærmet. Haaland sier at de ikke kan utelukke at andre i Hjorth-familien også kommer med krav, skriver avisen.



Det var Bergens Avisa som først skrev om saken.

Vigdis Hjorths «Arv og miljø» tar opp temaer som familie, arvestrid og incest.

