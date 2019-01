Bengt Åke Gustafsson og Stjernen ble enige om å avslutte arbeidsforholdet i går.

Det var den svenske treneren som selv ønsket dette. Stjernen melder i samme slengen at treneren ikke har fått det mannskapet han ble forespeilet før sesongen.

Hvorfor i all verden legger Stjernen mye penger i en trener, når man ikke kan hente spillere? Den økonomiske situasjonen var vel redegjort for før sesongen?

Når i tillegg Hampus Gustafsson og Antti Kauppila har pakket baggen tidligere i sesongen, er det noe som skurrer noe voldsomt i Fredrikstad.

Det ble stilt spørsmålstegn før sesongen angående treneransettelsen. Svaret fra Stjernen var at INGEN i Norge kunne måle seg med Bengt Åke, og at det var respektløst å kalle det et PR-stunt. Jeg fikk til og med beskjed om å personlig beklage til Gustafsson. Med fasit i hånd, har jo ikke dette vært noe særlig suksess.

Signeringen av en svensk trenerlegende skulle gi sponsorboost og ny giv i Fredrikstad. Det gikk ikke. Spillerne selv mener at han ikke har tilført noen verdens ting. Han hadde en ovenfra og ned-holdning til Stjernen og norsk ishockey, og lo innimellom hånlig av spillerne sine.

Penger rett ut av vinduet med andre ord. Penger som kunne blitt brukt på spillertroppen. Assistentrener Darren Treloar kunne gjort en minst like god jobb som hovedtrener. En billigere hovedtrener.

Men hva nå da, Stjernen? Hva nå, sportssjef (og ny hovedtrener) Rune Gulliksen? Det ser ut som dere klarer sluttspill, men da er det jo rett ut i kvartfinalen.

Jeg håper dere har en klar plan på hva som skal skje de neste årene. Fredrikstad er en idrettsby, og vi trenger et slagkraftig Stjernen i Get-ligaen. Men da må det ryddes opp i klubben. Start med det sportslige ledelsen.