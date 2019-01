Audi har bygget opp mot selve lanseringen av sin første elbil svært lenge. Gjennom fjoråret fikk vi stadig mer informasjon og se flere bilder av den. Vi i Broom møtte den først i USA, før vi prøvekjørte e-tron i Namibia i Afrika.

Nå er de første bilene endelig i Norge. Det er like før Audi skal starte utlevering av flere tusen biler som allerede er bestilt av norske kunder.



Akkurat nå er vår egen bilekspert Benny Christensen ute på tur med e-tron, for å teste og lage innslag til TV 2 Hjelper deg.

Vår mann har reist til fjells, i veldig mange kuldegrader. Og her er innspillingen nå i gang.

Og rekkevidden er..?

– Jeg har kjørt den før, men da kamuflerte eksemplarer og i helt andre temperaturer enn her. Derfor er dette noe jeg har gledet meg til lenge. Dette er jo ikke bare en ny Audi. e-tron er også første bil ut i det som er en av verdens største offensiver innen bilbransjen noensinne. Volkswagen-konsernet har en klar ambisjon: De skal bli størst på elbiler. Og e-tron er altså bilen som skal kjøre opp løypa for det. Ingen liten oppgave, sier Benny.

– Hva kan du fortelle så langt?

– Det veldig mange naturligvis lurer på er rekkevidden. Audi har drøyd veldig lenge med å gå ut med et offisielt tall. Det heter fortsatt "over 400 kilometer", da etter den nye og strengere målestandarden som heter WLTP. Vi er fortsatt tidlig i testingen her oppe, men min magefølelse etter å ha kjørt mye elbil, er at e-tron klarer et sted mellom 30 og 35 mil, på vinterføre. Da naturligvis med alle mulige forbehold, sier Benny.

Ta bort "Nye Audi e-tron" fra siden her, og det er nok ikke veldig mange som vil oppdage at dette er en helt ny elbil fra Audi.

Tre biler å velge mellom

Han legger til:

– Dette med rekkevidde på vinterstid er avhengig av veldig mange ting. Hvis man ikke forvarmer bilen, vil den for eksempel bruke ekstra mye strøm i starten. Temperaturen spiller inn, det samme gjør underlaget. Mye snø på veien øker rullemotstanden. Det har også mye å si hvor mye strøm man bruker inne i bilen. Varmeapparat, setevarme, andre strømkilder. Og så kommer kjørestil og topografi i tillegg. I sum er det veldig mye som kan gjøre stor forskjell. Derfor forsøker vi også å tilstrebe mest mulig "normal" vinterkjøring. Kjøper du en bil som dette og skal bruke den i det daglige, er du neppe innstilt på å drive ekstrem sparekjøring hele tiden, mener Benny.

Audis første elbil er altså en SUV. Det er ikke tilfeldig. SUV er bilklassen som vokser mest over hele verden nå. Tesla har allerede hatt stor suksess med Model X som var verdens første elektriske SUV. I fjor høst kom så Jaguar med sin I-Pace. Og med e-tron har kjøperne nå tre biler å velge mellom i denne klassen:

Ikke så mye vow-faktor

– De får ingen enkel jobb, for dette er tre veldig bra biler. Samtidig er de ganske forskjellige, ikke minst på størrelse. Model X skiller seg klart ut her. I-Pace er langt mer kompakt, mens e-tron legger seg litt midt-i-mellom her. Det gjelder også designet.

– Som vanlig fra Audi er bilen på ingen måte utagerende. Hvis du hadde tatt bort dekoren på siden av denne, tror jeg ikke veldig mange ville snudd seg etter e-tron. Den ser rett og slett ut som en vanlig SUV fra Audi. Helt bevisst, naturligvis. Men de som synes det er viktig med vow-faktor på helt nye biler, kan nok bli litt skuffet.

Mange tusen norske kunder har bestilt e-tron, utleveringen av biler starter snart.

Beste firehjulstrekker?

– Hva mer kan du si om e-tron på vinterføre?

– Vi kan i alle fall slå fast at dette er en veldig habil firehjulstrekker. Audi har mange års erfaring med sitt quattro-system. Det har de videreført til denne bilen. Her kan du slå av hjelpemidler og få den til å oppføre seg nesten som en bakhjulstrekker, hvis du vil. Og når forholdene virkelig blir tøffe, er nok dette elbilen som får deg lengst til fjells.

– Balansen i bilen er også veldig godt. Du merker at den tunge batteripakken er lavt plassert. Det lave tyngdepunktet gjør den morsom å kjøre, samtidig som den er veldig trygg og stabil på vinterveiene. Det trekker naturligvis også opp at både komfort og støydemping er i toppklasse. Dette er rett og slett en veldig bra vinterbil, fastslår Benny.

Interiøret byr ikke på noen overraskelser. Det er akkurat slik vi forventer oss i en påkostet SUV fra Audi.

Ikke Tesla-rask

e-tron har to motorer. En foran og en litt kraftigere bak. De har en samlet effekt på 300 kW, eller 408 hestekrefter, om vi skal holde oss til gamle og kjente begreper. Mens den byr på massive 664 Nm i dreiemoment. 0-100 km/t går unna på 5,7 sekunder og toppfarten er 200 km/t.

Så – ja, selv om den ikke er Tesla-rask, så går den mer enn bra nok. Det er en familie-SUV med firehjulsdrift vi snakker om.

Batteripakken er på 95 kWh og kan lades til 80 prosent på ca. 30 minutter, om man bruker 150 kW DC hurtiglader.

Tilhengerfeste?

Audi e-tron veier ca 2.400 kilo. Batteripakken utgjør nesten 700 av bilens egenvekt på 2.400 kilo. Denne er 34 cm tykk og er plassert midt i bilen, under gulvet/baksetet. Det gir en vektfordeling på nær 50/50 prosent mellom for- og bakaksel.​

Bagasjerommet svelger unna rause 600 liter og over 1.700 når vi slår ned baksetene. Dessuten har den et 60 liters bagasjerom foran, som er praktisk til blant annet ladekabler.

Et spørsmål mange norske kunder har stilt er om den leveres med tilhengerfeste? Svaret er ja! Den kan trekke tilhenger med en vekt på 1.800 kilo. 450 kilo mindre enn Tesla Model X, men det dobbelte av hva en Jaguar I-Pace klarer.​

Du kan se video av nye e-tron under:

