Camillas sønn (4) tryglet om å få slippe å gå i barnehagen: – Hele verden raste sammen

Det er åtte år siden sønnen gikk i barnehagen, men Camilla Otterlei (38) husker det som det var i går.

Det var den høsten da hennes sønn gikk fra å være en rolig og glad fireåring til å bli sint og aggressiv.

Camilla og mannen forsto at det var noe som gjorde at han oppførte seg slik, men skjønte ikke hva grunnen kunne være. Da han endelig ville fortelle hva som plaget ham, viste det seg at han ble mobbet i barnehagen.

– I begynnelsen virket det som om oppførselen var mer på trass. Etter hvert tryglet han om å slippe å gå i barnehagen og ble aggressiv mot oss. Det eskalerte, forteller hun.

Ble mer og mer fortvilet

De snakket med barnehagen som ifølge Otterlei ikke mente at det var noe der som kunne forklare sønnens adferd.

– Høsten gikk og vi ble mer og mer fortvilet. Vi leste oss opp på alt mulig og ble mer og mer bekymret. Det verste er når ungen din ikke har det bra, sier Otterlei.

Ble holdt i bakken

​Slik pågikk det hele høsten. Da juleferien kom og familien en dag satt rundt frokostbordet, begynte sønnen å fortelle mammaen og pappaen sin om et loft i barnehagen.

Der fikk barna i en gruppe på fire eller fem slippe inn uten at det var voksne til stede. Der skal det ha skjedd ting som nå ga dem en forklaring hvorfor sønnen oppførte seg som han gjorde.

– Da fortalte han at et av de andre barna som var mye større og sterkere enn ham skal ha holdt ham i bakken. Han skal ha prøvd å forsvare seg, men var ikke sterk nok. Ifølge sønnen min skal de andre barna ha hjulpet til, sier hun.

ÅPEN OM MOBBINGEN: Camilla Otterlei holder foredrag for barnehageansatte om det familien har opplevd.

Da foreldrene spurte om hvorfor han ikke hadde fortalt noe før, var svaret at han var redd for at det skulle skje mer. Han hadde prøvd å be om hjelp, men ingen hørte på ham.



– Når man sier at barn finner på slikt, opplevde vi at han hadde prøvd å gi beskjed på flere måter, forteller Camilla.

Verden raste sammen

​– Han var helt i oppløsning. Vi følte vi hadde sviktet ham. Vi hadde jo tatt det opp med barnehagen og ringt til barnepsykolog for å finne ut av hva det kunne være. Vi følte vi kanskje hadde vært litt strenge den høsten da vi ikke skjønte hva som foregikk. Da dette ble klart begynte vi å støtte mer og hjelpe mer, forteller hun.