Moussaka

2-3 auberginer

2 ss salt

olje til steking

2 løk

2 fedd hvitløk

ca 500 g kvernet lammekjøtt, kjøttdeig eller karbonadedeig

1-1 ½ ts salt

grovmalt pepper

1 ts tørket oregano

1 ts malt kanel

1 laurbærblad

2-3 ss tomatpuré

1 boks (ca 400 g) hakket hermetisk tomat

1 ts honning

2 eggehviter

finhakket persille (kan sløyfes)

ca 2 dl revet hvit ost

1 dl revet parmesan/lagret smakfull hvit ost

Saus

3 dl melk

2 ss hvetemel

1 ss smør (kan sløyfes)

2 eggeplommer

salt, pepper



finrevet muskatnøtt (kan sløyfes)

Skyll, tørk og skjær auberginen i skiver og dryss over salt. La stå og renne av seg i et dørslag i minst 30-40 min. Skyll godt av aubergineskivene og press ut vann. Tørk på kjøkkenpapir.



Stek aubergineskivene gylne på hver side i olje i en varm stekepanne. Legg over på kjøkkenpapir, slik at de «renner» godt av seg.

Finhakk løk og hvitløk og surr i olje til løken er blank. Tilsett kvernet kjøtt og brun under omrøring (til den blir kornete). Tilsett salt, krydder og tomatpuré og la surre et par minutter før de hermetiske tomatene tilsettes sammen med honning. Kok opp og la trekke i ca 20 min til all væske er kokt inn. Smak til med salt og krydder etter eget ønske. Avkjøl til ca 40 grader og rør inn lett piskede eggehviter.

Lag hvit saus, visp sammen melk og mel i en kasserolle og rør til det koker opp. Ta kasserollen av platen og rør inn smør og eggeplommer. Smak til med salt, pepper og eventuelt finrevet muskatnøtt.

Varm stekeovn til 200 grader.

Smør en ildfast form. Legg halvparten av aubergineskivene i formen, dryss over 2-3 ss revet parmesan og hell over halvparten av kjøttsausen. Dryss over halvparten av revet ost og 2 ss revet parmesan. Legg over resten av aubergineskivene, resten av kjøttsausen og osten.

Hell sausen over og stek i varm stekeovn i ca 45 min.

La moussaka hvile i minst 20 min før den serveres.

Server med en grønn salat eller ovnsbakte små paprika og tomater. Legg små «salat» paprika i et ildfast fat, vend inn olivenolje og dryss med salt. Stek i stekeovn sammen med moussaka de siste 20 min. Tomater legges i formen de siste 5-6 min.