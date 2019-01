Sønsdag kunne TV 2 melde at den kinesiske klubben FC Shenzen ønsket å hente den norske landslagsspilleren Ole Kristian Selnæs.

Ifølge TV 2s kilder var inntrykket til de involverte at det hele kom til å gå i orden, men nå skal partene være mer usikre på hvordan sagaen vil ende.

Ifølge det franske nettstedet Peuple-Vert - som følger den franske klubben tett - har flere klubber kastet seg inn i kampen om nordmannens signatur.

Saint-Étienne skal derfor ha forsøkt å presse opp prisen på nordmannen. Det franske nettstedet melder at FC Shenzen har bydd 17 millioner euro for Ole Selnæs - tilsvarende rundt 170 millioner norske kroner.

Ifølge det franske nettstedet skal Zenit St. Petersburg fortsatt være med i kampen om signaturen til midtbanespilleren.

Dessuten skal en annen fransk klubb, nemlig Monaco, ha meldt seg på i kampen om Ole Selnæs-signaturen.

Trolig vil det komme en kjapp avklaring på framtiden til den norske 24-åringen.

Ifølge Peuple-Vert har St. Etienne gitt klubbene frist ut dagen for å lande en avtale. Dette skyldtes at overgangsvinduet i Frankrike bare er åpent ut måneden, slik at Saint-Étienne vil få litt tid på seg til å hente en erstatter ved et eventuelt Selnæs-salg.

Overgangsvinduet i Kina er for øvrig åpent ut februar.

TV 2 har ikke lykkes i å komme i kontakt med Selnæs eller hans agent Mikael Dorsin de siste dagene. Heller ikke Saint-Étienne har besvart vår henvendelse.