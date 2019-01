Leandro Paredes har skrevet under en kontrakt frem til sommeren 2023 med Paris Saint-Germain, bekrefter klubben tirsdag.

Midtbanespilleren kommer fra Zenit St. Petersburg for en overgangssum på om lag en halv milliard kroner, melder L'Équipe.

Paredes var sterkt koblet til Chelsea som Cesc Fàbregas' erstatter tidligere i januar, men PSG vant kampen om argentineren.

PSG har vært ute etter forsterkninger på midtbanen i dette overgangsvinduet. Det franske hovedstadslaget leder Ligue 1 med 13 poeng, men har store ambisjoner om endelig å gå til topps i Champions League.

Neste hinder på veien mot Mesterliga-finalen i Madrid i juni er Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, som venter på Old Trafford tirsdag 12. februar og hjemme på Parc des Princes onsdag 6. mars.

– Jeg deler de samme høye ambisjonene som klubben, og jeg kommer til å gi alt som er forventet av meg som midtbanespiller. Jeg ser også frem til å oppleve den lidenskapelige atmosfæren på Parc des Princes, for jeg er selv vokst opp med fotballfeber i Argentina, sier Paredes til klubbens nettsider.

PSG ser imidlertid ut til å måtte klare seg uten Neymar mot United, som forlot banen i en cupkamp mot Strasbourg etter å ha tråkket over på høyrebeinet.

Leandro Paredes har spilt i Europa siden han gikk fra Boca Juniors i hjemlandet til Chievo og Italia for fem år siden. Bare et halvår senere ble han solgt til Roma. For halvannet år siden ble han solgt videre til russisk fotball og Zenit St. Petersburg for om lag 230 millioner kroner.

Signeringen av Paredes stopper ikke midtbanejakten i PSG, skal vi tro L'Équipe, for Everton-spiller Idrissa Gueye er fremdeles ønsket i Paris.​