Sander (18) fra Lyngdal fryktet for livet da han havnet midt i supporter-slåsskamp

– Det var som om noen tente på en lunte. Folk kastet øl og slo hverandre. Vi ble ikke direkte angrepet, vi stod sånn at vi klarte å løpe bort. Hadde vi kommet et halvt minutt senere, hadde vi vært midt oppi det hele, sier Ingebretsen.

Voldsepisodene før kampen har vekket sterke reaksjoner i England. Politiet er i gang med etterforskning, også etter at det er rapportert om rasistiske tilrop fra supporterne inne på stadionet.

Millwall and Everton fans earlier today 👊 pic.twitter.com/jIYJf4gOG4 — Football Fights (@footbalIfights) January 26, 2019

Foreløpig er det bare rapportert om omfattende skader på én person - tidligere omtalte Burns som fikk et stygt kutt over hele ansiktet. Everton-supporteren har fått det politiet omtaler som «livsendrende skader» og sier selv at han er knust av det som skjedde.

– Jeg kan ikke en gang se meg selv i speilet, skriver Burns på Facebook.

Ifølge The Sun kommer politiet til å kalle Burns inn til avhør. Der vil hans rolle i bråket utvilsomt bli nøye gransket, i tillegg til et innlegg han han postet på Facebook i dagene før kamp. Burns delte et avisutklipp fra 1973 som kan forklare noe av grunnen til at de to lagenes supportere barket sammen.

Da lagene spilte på Goodison Park i 1973, ble flere tilhengere knivstukket. Millwall-supporterne skal ikke ha glemt episoden, og i nærheten av lagets gamle stadion skal det angivelig stå sprayet på en vegg «dersom det er en Gud, gi oss Everton i cupen».

Wikestad: – Det er urovekkende

Kasper Wikestad har kommentert engelsk fotball i en årrekke, og har selv vært til stede på The Den for å se Millwall. Han er rystet over helgens hendelser i Millwall - en klubb som i flere tiår har slitt med et frynsete rykte for voldelige fans.

– De er egentlig aldri blitt kvitt det ryktet. De har hatt situasjoner ved jevne mellomrom, sier Wikestad.

– Jeg var på Millwall-kamp før det nye stadionet på starten av 90-tallet. Det var halvveis en krigssone fra jeg gikk av toget til jeg gikk på igjen. Jeg har vært på det nye stadionet to ganger. Det var helt rolig og en annen atmosfære enn på det gamle stadionet.

Fotballkommentatoren peker på at det har vært flere episoder i engelsk fotball de senere årene - ikke bare for Millwalls del - med blant annet rasisme. De rasistiske tilropene under lørdagens kamp skiller seg ut fra tidligere tilfeller hvor det kun har vært enkeltpersoner som har kommet med utspill, mener han.

– Her var det en hel seksjon som sang rasistiske sanger. Det er urovekkende, sier Wikestad, som likevel mener at Millwall har tatt mange riktige grep i lang tid for å rydde opp i fortiden.

– De ble kåret til årets familieklubb for noen år siden. De har tatt veldig avstand fra dette nå også. Den man kanskje vil at skal ta avstand, er manageren Neil Harris. Han er en legende i klubben, og det virker som han er nervøs for å ta kampen med supporterne. Noen mener at det kanskje ikke er hans jobb, men jeg synes det er hans oppgave.

For de to guttene fra Lyndals del har hendelsen satt spor. Skulle United møte Millwall på bortebane en gang i fremtiden, er i alle fall en ting klart.

– Da vil det være uaktuelt å dra på kamp, sier Ingebretsen.