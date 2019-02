Overførte over 10 millioner fra dement dame til seg selv

Saken begynte tilbake i 2008, da kvinnen var midlertidig innlagt på pleiehjem. Hun har ingen gjenværende nær familie, og har lite kontakt med venner og naboer.

Men imens hun er på pleiehjem, blir leiligheten hennes tømt og lagt ut for salg.

Dette reagerer naboene på. De forstår ikke at kvinnen skal selge.

Styret i sameiet blir kontaktet av en mann som har fullmakter over kvinnens økonomi. De fatter mistanke, og stopper salgsprosessen.

Deretter forsøker de å komme i kontakt med kvinnens familie. 86-åringen er enebarn og enke, og har ingen nær familie hun har tett kontakt med.

Etter hvert kommer de i kontakt med hennes fetter, Knut Venneslan.

Han forteller at han da kontaktet den nå tiltalte mannen i 70-årene.

– Jeg hadde noe kontakt med ham i forbindelse med at kusinen min skulle plasseres på sykehjem. Da forklarte han at han hadde fått en «blankofullmakt» til å håndtere mye av hennes anliggende.

Venneslan synes dette hørtes rart ut, og ba om å få oversendt dokumentasjonen. Da fikk han en solid overraskelse.

– Jeg fikk se at han hadde overført alt hennes til seg og sin familie, sier han.

Over 10 millioner

Venneslan kontaktet advokat, og etter hvert fikk han oversikt over hva som hadde skiftet hender i saken.

Det viste seg at kvinnen i allerede i 2008 hadde skrevet under på et gavebrev som ga uttrykk for at hun ga en hytte hun eide i Vestfold til mannens barn. I tillegg hadde kvinnen skrevet under på et skjøte for overdragelse av eiendommen som ble sendt til Statens Kartverk.

Den bedrageritiltalte mannen og 86-åringen har hatt et vennskapsforhold som går tilbake flere tiår.

Politiet mener at mannen forledet kvinnen til å skrive under på papirer som overførte en hytte i Vestfold til mannens barn. Kvinnen har også skrevet under på et skjøte som ble sendt til Statens Kartverk.

«Bedrageriet er grovt på grunn av beløpets størrelse og fordi han har misbrukt NNs tillit», kommer det fram av tiltalen.

Hytta og tomten var verdt minst 5.000.000 millioner kroner ifølge tiltalen.

I 2010 skriver kvinnen under på en avtale som gir mannen i 70-årene fullmakt «i alle økonomiske og personlige forhold».

«Han fortiet at han hadde til hensikt å bruke fullmakten til å overføre midler fra NN til seg selv. Han gjorde dette til tross for at han var klar over at NN ikke forsto hva hun skrev under på», står det i tiltalen.