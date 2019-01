Sigird Bonde Tusvik (38) har vært sentral i media i løpet av de siste dagene.

Komikeren forlot Humorprisen i protest, og kom med krass kritikk av utdelingen. I tillegg deltok hun i «Handmaid's Tale»-stuntet foran Slottet i forrige uke.

Drapstrussel



38-åringen er ikke redd for å ta opp tabubelagte temaer, men enkelte ganger kan hennes fremtredende profil få ubehagelige konsekvenser.

Nå forteller hun i podkasten sin, som hun har sammen med Lisa Tønne, at hun torsdag i forrige uke fikk en sms på sitt hemmelige nummer.

Det var VG som omtalte saken først.

Meldingen lød som følger:

«Kanskje på tide du holder kjeft angående ting du ikke har noe med. Veit hvor du bor, og har både kniv og hagle. Du burde holde deg langt unna offentlig opptreden»

Redd for barna

Tusvik forteller i podkasten at hennes umiddelbare reaksjon var redsel, hjertebank og rødt utslett.

38-åringen skal ha fryktet for barna som hadde barnevakt, da meldingen tikket inn.

Komikeren kontaktet politiet, og hun forteller at de tok trusselen på alvor og at de videre kontaktet svensk politi. Det er satt i gang en prosess for å finne ut hvem som står bak meldingen.

Da Bonde Tusvik ble anbefalt at hun måtte flytte barna, skal komikeren ha følt at hun ikke lenger var trygg hjemme.

Det er ifølge komikeren selv satt inn tiltak i barnas barnehage for å takle den angivelig trusselen.

Hjertebank

Det er ikke første gangen komikeren blir drapstruet. Sist gang var angivelig i 2018.

Komikeren fortalte på Senkveld, senest i fjor, at pulsen stiger når truslene dunker inn på mobilen. I tillegg sa Bonde Tusvik at hun kan få panikk, bli paranoid og vil stenge seg inne.