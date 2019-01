– Skredet gikk få meter fra huset mitt

Totalt er 60 personer fra Skjelfjord og 100 fra Ramberg evakuert.

Det har gått et skred som stenger veien i området. Noen av innbyggerne måtte derfor evakueres med båt.

– Det var utfordrende å gjennomføre evakueringen i området fordi det er store snømengder og skredfare langs veien, skrev politiet i Nordland i en pressemelding.

Det er besluttet at alle beboere på øst og vestsiden i Skjelfjord skal evakueres, men noen husstander har valgt å ikke følge politiets anbefaling.

– Vi tar en ringerunde til dem nå og oppfordrer dem på det sterkeste å evakuere. Skulle det gå et ras nå, er det usikkert hvor raskt vi kan hjelpe dem, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til NTB natt til tirsdag.

Politi og kommune arbeider ut fra at skredfaren fremdeles er svært høy.

– Vi forbereder oss på at innbyggerne må belage seg på å være evakuert i ett døgn til. Vi vet mer etter befaringen i dag, sier ordfører Remi Solberg i Vestvågøy kommune til TV 2.

Skred like ved huset

De evakuerte er samlet på hyttegrenda i Mortsund i Lofoten, og stemningen er positiv.

En av de evakuerte er Reidar Håheim. Han forteller at han akkurat hadde spadd fram bilen da han fikk beskjed om at han skulle evakueres.

Hyttegrenda i Mortsund blir brukt som samlingssted for noen av de evakuerte. Foto: Ivar Lid Riise/TV 2

– Det gikk et lite skred rett bak huset, og etterpå gikk det ett til som tok med seg noe granskog bare noen meter fra huset mitt, sier Håheim til TV 2.

– Vi må bare smøre oss med tålmodighet, men det hadde vært greit å kommet seg til en butikk. Vi får vel ringe ordføreren og be ham ta med noe mat til oss, ler han.

Vil skyte ned snømasser

Det er geolog Odd Arne Mikkelsen skal befare fjellpartiene tirsdag morgen.

– Det har kommet mye snø og vært mye vind. Det har gått mange skred, og det betyr høy skredfare, men værsituasjonen er mer stabil tirsdag enn mandag, sier Mikkelsen til TV 2.

– Statens vegvesen kommer med et av Forsvarets helikoptre for å skyte ned snøpartier. De bruker et underhengende skytesystem som heter Daisy Bell som man kan løse ut skred hvis det er veldig ustabilt.

Johnny Larsen, Heidi Larsen og Reidar Håheim er blant de som er evakuert på grunn av den store skredfaren. Foto: Ivar Lid Riise/TV 2

Dette vil være en god pekepinn på hvorvidt man kan åpne veiene igjen, ifølge geologen.

130 cm snø

På et døgn var snømengden økt fra 65 centimeter til totalt 130 centimeter mandag.

I Flakstad kommune i Lofoten er skolene stengt som følge av de enorme snømassene. På ettermiddagen dro kystvaktskipet KV Heimdal til Flakstad kommune for å bistå med evakuering av innbyggere, skrev Lofotposten.