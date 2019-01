Slik avdekket politiet Norges største overgrepssak

Tiltalte stiller i retten med en hvit skjorte med en lys genser over. Han har på seg en mørk bukse og svarte joggesko. Tre av de fornærmede har møtt opp i tingretten for å høre 26-åringens forklaring.

Det er foreløpig ikke bestemt hvor mange av de fornærmede som skal vitne for retten.

Ingen møtte «Sandra»

I samtalene med de fornærmede, som er i alderen 10 til 22 år, har tiltalte begynt med å be om bilder og video av mindre alvorlig karakter. I bytte har han lovet nakenbilder av «Sandra», samt verdifulle gjenstander.

Når guttene omsider har gått med på å sende seksualisert materiale, har «Sandra» truet med å publisere materialet om ikke de fortsatte å gjøre som hun sa.

– Men ingen har møtt «Sandra». Det er heller ikke noen som har snakket med henne på telefon, for den har det vært noe kluss med. Og videosamtalene har gått én vei, sier Volledal.

I stedet har «Sandra» i samtalene fortalt at hun har en mannlig venn, nemlig den tiltalte mannen. Hun har lagt til rette for at de fornærmede har kunnet møte ham for å utveksle gjenstander og penger, blant annet.

– «Sandra» har hatt en evne til å være omtrent jevnaldrende med guttene, ha en felles bekjent eller bo omtrent samme sted som dem, forteller statsadvokaten.

Var fotballdommer

For flere av forholdene er det særlig lagt vekt på tiltaltes misbruk av tillitsforhold.

Det dreier seg i stor grad om samtaler der 26-åringen, forkledd som «Sandra», skrev at han elsket de unge guttene, og at han anså dem som kjærester. Han lovet at de skulle få kysse «Sandra», mens andre ble lovet verdifulle gjenstander og penger.

For overgrepet mot den eldste av de fornærmede, en 22 år gammel mann, gjelder utnyttelsen av tillitsforhold at fornærmede jobbet som tiltaltes assistentdommer i fotball.

Statsadvokat Guro Hansson Bull opplyser likevel at de ser på jobben som fotballdommer som svært lite relevant for saken.

– Overgrepene som tiltalen gjelder, har i all hovedsak foregått over Internett, understreker Bull.

Ved to anledninger har tiltalte møtt gutter under 18 år og gjennomført seksuelle handlinger med dem. Han erkjenner delvis straffskyld for dette. En av guttene skal ha fått 350 kroner, mens den andre ble lovet nakenbilder av «Sandra».

Mannen er også tiltalt for syv ganger å ha forsøkt å møte barn og gjennomføre seksuelle handlinger med dem. Fem av barna var under 16 år gamle. Ingen av de syv guttene møtte opp, én av dem fordi han ikke fikk lov til å ta tog alene. Tiltalte nekter straffskyld for alle forsøkene på å gjennomføre seksuelle handlinger med gutter under 16 år.

Saken er så omfattende at det er satt av hele 180 dager til rettsforhandlingene, som etter planen skal avsluttes 30. september. Saken skal gå for lukkede dører av hensyn til ofrene og sakens opplysning. Pressen har adgang til å være til stede, men har fått forbud mot å referere opplysninger som kan identifisere noen av de fornærmede.