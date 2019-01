– Ikke latt oss styre av Høyre og Frp

I forrige uke stilte Knut Arild Hareide seg positiv til å fortsette som parlamentarisk leder.

Tirsdag valgte han likevel å gi fra seg vervet.

– Jeg har vært usikker på hvilket valg som er riktig her. Jeg har hele tiden holdt mulighetene åpne, men etter gode runder med meg selv og partiet har jeg landet på at det er riktig at jeg ikke fortsetter som leder, sier Hareide.

Mange mente at Hareide kuttet alle bånd til de borgerlige partiene under høstens veivalg. Han uttalte blant annet at KrF ville bidra til et kaldere samfunn hvis de ble værende i en Høyre-regjering.

– Hvorfor vurderte du da å fortsette som parlamentarisk leder?

– Jeg fikk beskjed om at det kunne gi et tydelig signal om å samle partiet. Jeg landet likevel på at KrF vil ha størst troverdighet med en annen parlamentarisk leder, sier Hareide.

Han avkrefter at Høyre FrP skal ha hatt et godt ord med i laget for at han trekker seg.

– Dette er mitt og KrF sitt valg. Vi lar oss ikke styre av Høyre og Fremskrittspartiet når det kommer til hvem vi setter i våre posisjoner, sier den avgåtte lederen.

Mener han hadde kunnet fortsette

Han begrunner i stedet avgjørelsen med at det etter høsten veivalg hadde vært vanskelig å lede partiet videre på Stortinget.

– Med tanke på rollen jeg hadde med høstens veivalg, at man ville stilt spørsmål ved mine intensjoner – og det må jeg ta konsekvensen av. Det har vært argumenter både for og imot og jeg har lyttet til ulike deler av partiet. Jeg tror et samlet parti som er glad for at stortingsgruppa pekte meg, også respekterer valget jeg har tatt, sier han.

Han benekter også at han har fått signaler fra de andre regjeringspartiene om hva de har ønsket.

– Jeg har ikke fått noen signaler og det ville heller ikke hatt noen betydning. Jeg hadde hatt alle muligheter til å fortsette som parlamentarisk leder hvis jeg hadde ment at det var riktig for KrF og meg, sier Hareide.

Han oppgir at han har fått ulike råd fra eget parti og at det selvsagt har hatt betydning for valget.

Gørvan var innstilt på Hareide

– Vi har hatt flere møter omkring konstitueringen, og jeg var veldig innstilt på at vi skulle følge opp valgkomiteens innstilling i stortingsgruppen, nemlig at Knut skulle fortsette som parlamentarisk leder. Han har den lengste og beste erfaring og det var et helt naturlig ledervalg, sier Gørvan.