Tesla-salget i Sverige er ikke i nærheten av det vi har opplevd i Norge de siste årene, men det er ventet en kraftig økning når de snart lanserer den mer folkelige Model 3 også der.

Men nå kan det komme skjær i sjøen for Tesla. Ifølge Svenska Dagbladet vurderer Transportstyrelsen å stoppe alt salg av Tesla. Det kan i såfall skje for en periode inntil et halvt år.

Hvordan kan så det henge sammen? Jo, Transportstyrelsen skal en tid ha sett nærmere på sikkerhetssystemene i Teslas biler, inkludert autopilot-funksjonen. Det svenskene reagerer på, er at disse systemene til enhver tid kan endres, gjennom software-oppdateringer fra Tesla. Altså at Tesla i praksis endrer egenskapene til bilene underveis.

Utreder å stoppe salget

Utfordringen her er at slike ting tidligere ikke var mulig. Bilene var mer eller mindre "ferdig" programmert når de rullet ut av fabrikkene.

– Vi har en såkalt artikkel 29-sak angående Tesla. Det betyr at vi utreder om Sverige skal stoppe Tesla å selge biler i ett halvt år, hvis det foreligger en alvorlig trafikksikkerhetsrisiko, sier Anders Gunneriusson i Transportstyrelsen, til Svenska Dagbladet.

I dag blir alle biler typegodkjent, før de kan selges. Transportstyrelsens holdning i denne saken skal være at Tesla først må typegodkjenne alle endringer, før de blir gjort.

Interessen for nye Model 3 er stor, også i Sverige. Her er den på elbilmesse i Gøteborg sent i fjor høst.

Startet i 2015

Transportstyrelsen skal ha startet på en utredning tilbake i 2015. Da ble de kontaktet angående en ulykke med en Tesla Model S, omtrent samtidig som autopilot-funksjonen på Model S og Model X ble lansert.

Regelen i EU (som Sverige er medlem av) er at alle medlemsland kan stoppe salget av biler hvis de blir ansett å gi en alvorlig sikkerhetsrisiko. Det kan gjøres til tross for at bilene er godkjent på EU-nivå.

Tesla har rullet ut mye ny teknologi i bilene sine. Til glede for eierne – og tydeligvis til frustrasjon for enkelt andre.

Harmonerer med kravene

For Tesla vil dette naturligvis bli et kraftig tilbakeslag i Sverige, særlig med tanke på lanseringen av Model 3. De fremholder nå at alle deres biler tiklfredsstiller alle krav.

Dette sier Maria Lantz som er Teslas kommuniasjonssjef i Sverige:

– Tesla understreker at alle oppdateringer som gjøres i Europa til fulle harmomerer med samtlige EU-krav til typegodkjenning.

