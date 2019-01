Regissør Patrick Brice bekrefter at popstjernen skal ha en rolle i den nye filmen «Corporate Animals».

– Gjennom en rekke henvendelser har vi klart å få 10 minutter av hennes tid, slik at vi kan få spilt inn dette. Det er fantastisk, sa hun på filmfestivalen i Sundance som pågår i disse dager.

Demi Moore har hovedrollen. Ed Helms og Calum Worthy har også store roller, der sistnevntes karakter skal være nærmeste sykelig opptatt av Britney Spears.

Det er nettopp regissøren har jobbet så hardt med å få henne på rollelisten, ifølge WENN.

Slakt

Den mest omtalte skuespillerjobben til 37-åringen er utvilsomt da hun hadde rollen som Lucy Wagner i «Crossroads» i 2002.

Til tross for at filmen fikk slakt de aller fleste steder, ble det en kinosuksess med en omsetning på over 521 millioner kroner på verdensbasis.

Dette sørget for at filmen mildt sagt gikk i overskudd, da budsjettet var rett i overkant 100 millioner, ifølge IMDB.

Filmen var nominert til en rekke priser, men de eneste som ble vunnet var i kategoriene «verste skuespiller» og «verste sang», begge på grunn av Britney Spears.

Mindre roller

Siden den gang har «Oops!... I Did It Again»-sangeren kun hatt såkalte «cameos».

Det er en slik rolle hun har i år også. Enkelt forklart betyr utrykket at kjente personer spiller seg selv i en film.

Sist hun figurerte på skjermen var i «Fahrenheit 9/11» i 2004.