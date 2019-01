Fotballryktene: – Nye klubber inn i jakten på Stefan Johansen

Fire kamper fra start og åtte innhopp er alt Stefan Johansen har fått i Premier League denne sesongen, og nå tyder det meste på at han forlater Fulham før januar er omme.

Den norske landslagskapteinen har allerede vært koblet til storklubben som Milan og Fenerbahce, men nå har Championship-klubbene Leeds og Aston Villa også kastet seg inn i kampen, melder Teamtalk.

Johansen har fått beskjed om av manager Claudio Ranieri at han kan forlate klubben. Overgangsvinduet stenger torsdag kveld.

Finnmarkingen var en viktig bidragsyter i Fulhams opprykk forrige sesong, der han fikk 48 kamper, scoret åtte og assisterte ni.

Skulle det blir en overgang til Leeds, kan han bli en del av et nytt opprykk, for Elland Road-klubben leder Championship med seks poeng ned til omspill. Aston Villa ligger på sin side på en tiendeplass med fire poeng opp til playoff.

Chelsea har avslått overgangssøknaden til stortalentet Callum Hudson-Odoi, og ifølge The Telegraph er både spiller og beileren Bayern München informert om at de ikke kommer til å slippe ham før vinduet stenger torsdag.

Paris Saint-Germains midtbanestjerne Adrien Rabiot er på vei bort, men han ønsker seg ikke til Tottenham. The Sun melder at franskmannen i stedet vil til Liverpool. Rabiot har avslått kontraktsforslag fra Paris Saint-Germian.

Liverpool-talentet Ben Woodburn kan være på vei mot et nytt utlån, denne gang til Hull, ifølge Daily Mail. Waliseren var på utlån i Sheffield United, men fikk knapt spille og returnerte til Liverpool før den opprinnelige avtalen utløp.

PSG har tilbudt 240 millioner kroner for Idrissa Gueye, men Everton ønsker ikke å selge midtbanespilleren, melder Sky Sports.

Arsenal er fortsatt på spillerjakt, og The Sun skriver at det er håp om at en overgang for den brasilianske vingen Malcom fra Barcelona blir fullført før overgangsvinduet stenger torsdag.

Yannick Bolasie utlån i Aston Villa ble avbrutt tidligere i januar, men den kongolesiske landslagsspilleren er ikke ønsket tilbake i Everton. Nå ønsker Bolasie et nytt utlån, denne gangen til Premier League, melder Daily Mirror. Newcastle, Burnley og Cardiff har alle meldt sin interesse.

Ifølge Goal åpner Olivier Giroud for å returnere til Frankrike etter at Chelsea signerte stjernespissen Gonzalo Higuaín forrige uke. Avisen Sport melder at Barcelonas midtbanespiller Ivan Rakitic er ønsket på Stamford Bridge.