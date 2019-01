Influensautbruddet er i gang – slik holder du deg frisk i vinter

Han mener influensatallene alltid vil være noe usikre fordi mange har influensa hver vinter, uten å være klar over det selv.

– Det aller viktigste for å holde alvorlig influensasykdom på lave nivåer er vaksinering. Så er det slik at det alltid er vanskelig å gi nøyaktige tall på hvor mange som er smittet, for mange får influensa uten å bli spesielt syke.​

Renholdsekspert: – Ikke glem dette

Renholdsekspert Lena Furuberg, daglig leder i Bygg & Facility Consult, mener folk kan minske sjansene for smitte ved å være nøye med hygienen i sitt eget hjem.

Fastlege Kaveh Rashidi. Foto: Jorunn Valle Nilsen

– Det er veldig mange som drar med seg mikroorganismer og bakterier rundt i huset, og dårlig hygiene har skyld i dette. Du må ikke bruke den samme skitne kluten i rom etter rom. Det er også viktig med renhold av tekstiler og håndklær og kluter. Dersom noen i huset har hatt omgangssyke, bør håndkler vaskes på 90 grader, sier Furuberg til TV 2.

Hun mener også at folk bør ta seg tid til å vaske kontaktpunkter i huset en gang iblant, og oppfordrer også folk til å vaske badet og toalettet fortløpende.

– Det er kanskje lett å glemme, men man må også huske å vaske kontaktpunkter i huset. For eksempel dørhåndtak, lysbrytere og kraner. Du trenger bare en mikrofiberklut uten såpe, og du vil få bort 99.9 % av mikroorganismene, sier hun.

Lena Furuberg. Foto: Privat

​Les også: Gjør du denne tabben, kan du like godt droppe hele husvasken

Kaveh Rashidi understreker at det ikke er like lett å bli smittet av virus gjennom kontaktpunkter, og mener det trolig ikke vil være verdt strevet å vaske dette når man er syk.

– Virus og bakterier trenger optimale forhold for å overleve og formere seg, så det er ikke slik at man tar på håndtaket i bussen og viruset lever der helt til noen tar det med seg videre. På håndvask så vet vi at det forebygger smitte, men vask av objekter, tja, det er jo en teoretisk mulighet for at det hjelper, men vanskelig å si noe om hvor stor effekt det vil ha. Det høres ikke ut som det er verdt arbeidet å forsøke å vaske alt man kommer i kontakt med. Unntaket er selvsagt ved mer alvorlige infeksjoner eller svake individer i husholdningen som trenger ekstra beskyttelse, sier Rashidi.

Furuberg er ikke enig i dette, og mener at nøkkelen til god hygiene alltid er myntet på et sunt og rent hjem.

FHI: Slik kan du forebygge influensa Hvordan smitter viruset? Influensaviruset er svært smittsomt og spres når vi hoster og nyser. Viruset kan sveve lenge i luften når det er festet til små partikler, og kan lett fanges opp når man puster. Det er derfor vanskelig å beskytte seg mot smitte. Viruspartiklene kan også feste seg til ulike overflater som for eksempel dørhåndtak. Kommer man i kontakt med disse og senere for eksempel spiser eller klør seg i øynene, kan man bli smittet på den måten. Er det noe jeg kan gjøre for å unngå smitte? Ved en influensaepidemi er det vanskelig å unngå smitte. Den viktigste smittekilden er at syke personer hoster; man må i så fall unngå omgang med syke personer for å unngå å bli smittet. Dette kan være vanskelig eller umulig, særlig når familiemedlemmer og barn er syke med influensa. Det er viktig med god håndhygiene og unngå å hoste og nyse på andre. Jo mer virus man utsettes for, jo større er risikoen for å bli smittet. Små barn skiller ofte ut mer virus og er derfor en viktig smittekilde. Er det noe jeg kan gjøre for å unngå å bli syk? Ved en influensaepidemi er det vanskelig å unngå smitte. Man kan i noen grad redusere risikoen ved å unngå unødvendige folksomme steder. Den mest effektive måten å unngå influensa på er å vaksinere seg mot sykdommen. Det er viktig å holde hendene rene. Vask deg grundig og ofte med såpe og vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Kilde: Folkehelseinstituttet

Så lenge er du smittsom

Er du først blitt syk, kan man vurdere å isolere seg fra dem man omgås, men legen mener heller ikke dette strengt tatt er nødvendig.

God håndhygiene er viktig, men dersom du blir syk er det også viktig å ha god hostehygiene, og ikke hoste ut dråpesmitte som denne stakkaren. Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

– For all del, hvis man isolerer seg kan man heller ikke smitte andre. Men infeksjonssykdommer er så vanlige at det ikke ville ha vært særlig bærekraftig å isolere seg hver gang man ble forkjølet. Å holde seg unna mennesker med svakt immunforsvar er godt nok, i tillegg til god hygiene for å unngå dråpesmitte, sier fastlegen.

– Når vet man at man ikke lenger smittefarlig – og kan gå på jobb igjen?

– Man er smittefarlig både et par dager før og etter at man føler seg syk. Og nettopp fordi noe så enkelt som en forkjølelse også gjør oss smittefarlige i mange dager, er det viktig at man finner en måte så man både kan jobbe og ikke utgjør en smittefare for kolleger. De aller fleste har det godt med paracet, ibux, nesespray og liknende – og da er det arbeidsgiver som må sørge for at de har arbeidsforhold som ikke er til fare for andre kolleger, avslutter han.