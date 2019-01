Knut Arild Hareide har takket nei til å fortsette som parlamentarisk leder, melder partiet i en pressemelding.

– I går kveld var Krfs stortingsgruppe samlet. Det var en enstemmig stortingsgruppe som pekte på meg som på bli parlamentarisk leder, sier Hareide på Politisk kvarter på NRK P2 tirsdag morgen.

– Og du sa nei?

– Jeg har vært i tvil, men jeg landet på at det var riktig for meg å si nei, sier han.

– Dette er det beste for Krf

KrFs stortingsgruppe 2019-21 har nå konstituert stortingsgruppa og fordelt representanter i stortingskomiteene.

I stedet for Hareide vil Hans Fr. Grøvan bli parlamentarisk leder med Geir Jørgen Bekkevold som nestleder i Krf.

Hareide tapte nylig maktkampen i partiet, der han ønsket seg regjering med Krf Sp og Ap. Han bekrefter at dette ståstedet er en viktig årsak til at han ikke føler han kan fortsette som parlamentarisk leder i partiet.

– Jeg ønsket et annet veivalg enn flertallet i partiet. Samme hva jeg gjør vil det bli stilt spørsmål ved mine intensjoner. Dette er det beste for Krf. Vi har gått inn i regjering og vi tar konsekvensene av det. Jeg tror dette er en riktig beslutning for partiet og meg, sier Hareide på Politisk Kvarter.

Stortingsgruppen har nå gitt Hans Fredrik Grøvan tilliten som parlamentarisk leder.

- Jeg er sikker på at han vil ivareta gruppen på beste måte, og at KrF har fått den beste førsteforsvarer, sier Hareide i pressemeldingen.



