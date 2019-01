I jakten på mer spilletid og trolig siste en langtidskontrakt forlot Cesc Fàbregas (31) Chelsea for litt over to uker siden. Monaco, en kontakt på tre og et halvt år og en gjenforening med den gamle Arsenal-kameraten Thierry Henry ble valget en av Premier League-historiens mest markante spillere falt ned på.

Tror Henry blir topptrener

Men eventyret spilte seg ikke ut som Fábregas nok hadde sett for seg. I forrige uke fikk Henry fyken som Monaco-trener etter en sesong preget av elendige resultater. Dermed står Fàbregas tilbake i fyrstedømmet uten sin gode kamerat ved trenerbenken.

– En av hovedgrunnene til at jeg dro hit var Thierry. Han ringte meg, Thierry kjenner meg veldig godt. Han ville at jeg skulle være lederen i laget, han ønsket at jeg skulle spille hver kamp, hvert eneste minutt i min posisjon, sa Fàbregas på en pressekonferanse mandag.

FRA TOMMEL OPP TIL TOMMEL NED: Cesc Fàbregas har spilte to kamper under Thierry Henry før den franske treneren fikk sparken. Foto: Claude Paris

Da Fàbregas ble presentert som Monaco-spiller, ble han omtalt som en viktig brikke i kampen om å komme seg ut av sumpen i Ligue 1 av Henry. Den tidligere storscoreren kunne fortelle at han hadde snakket med Fàbregas annenhver dag siden han forlot Arsenal, men samarbeidet i Monaco varte ikke lenge.

Kun to kamper Fàbregas fikk tid til før Henrys 104 dager i jobben var over.

– Som du kan skjønne går man litt i sjokk i noen timer og dager, sier Fàbregas.

– Men jeg tror Thierry kommer til å bli en topp, topp trener i fremtiden. Jeg er ikke i tvil om det. Sånn er det. Jeg er ikke overrasket over fotballen lenger.

Jardim tilbake

​Nå gjenstår det å se hvor eller om Fàbregas passer inn i planene til den nyansatte Leonardo Jardim. Portugiseren er tilbake i jobben han ble sparket fra i oktober, og Monaco-styret håper nok at man skal kunne snu nedturen og sikte seg mot toppene man har vært på i de foregående sesongene.

Jardim var trener for et Monaco-lag som for to sesonger siden vant Ligue 1 foran PSG og tok andreplassen forrige sesong. Eventyret i Champions League med semifinale i 2017 satte dem virkelig på kartet, men gjorde samtidig at flere av lagets profiler ble interessante for andre storklubber. Det førte til at blant andre Kylian Mbappé, Benjamin Mendy, Tiemoué Bakayoko, Bernardo Silva, Fabinho og Thomas Lemar forsvant.

Det bruker Monacos visepresident Vadim Vasilyev som noe av forklaringen til at klubben nå ligger nest sist i den franske toppdivisjonen.

– Klubben går gjennom en veldig utfordrende periode, sa Vasilyev da Jardim ble offentliggjort som trener igjen.

– Vi må anerkjenne at vi solgte for mange spillere i sommerens overgangsvindu og, til tross for betydelige investeringer, ble det gjort feil når de skulle erstattes. Det ga oss ikke muligheten til å skape et nytt og konkurransedyktig lag. Avgjørelsen om å sparke Jardim var også prematur.