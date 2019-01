FaceTime lot brukere avlytte Iphoner: – En flau feil for Apple

​En feil i Apples FaceTime-gruppesamtaler har gjort at du kunne avlytte den du ringer uten at de har akseptert samtalen.

I praksis betyr det at du kunne ringe til noen og få innsikt i hva de gjør eller sier, før de har tatt telefonen.

Feilen har spredt seg som ild i tørt gress på sosiale medier og mange spekulerer i skaden den allerede kan ha gjort.

Avlyttingen oppstod når en bruker ringte en annen bruker med en iPhone, som hadde iOS oppdatering 12.1 eller nyere.

9to5Mac som først avslørte feilen, skriver også at telefonen i visse tilfeller kunne sende ufrivillig video.

Ikke mulig å oppdage

Årsaken til feilen var at telefonens gruppefunksjon, forvirret programvaren i mottakerens telefon til å skru på mikrofonen, selv før samtalen ble akseptert.

Avlyttingen varte helt til samtalen gikk til telefonsvarer.

For den som er i mottakerenden av et slikt anrop var det ingen måte å se at telefonen begynner å ta opp lyd før anropet er besvart. Telefonen ringte akkurat som vanlig.

Skulle du være så uheldig at du trykte på av-/på-tasten når telefonen ringte begynte telefonen å sende video også.

– En flau feil

Sikkerhetsekspert Per Thorsheim mener feilen er alvorlig.

– Det er en tullete og flau feil for Apple. Man tenker jo at «er det virkelig så enkelt?».

Sikkerhetseksperten forklarer at feilen oppstår når du ringer via FaceTime og legger til flere brukere i en gruppesamtale. De som ennå ikke har svart vil likevel bli inkludert i samtalen.

– Det er som telefonen svarer automatisk for deg, og det skal det i utgangspunktet ikke gjøre.

ALVORLIG: Sikkerhetsekspert Per Thorsheim mener feilen er alvorlig, men ikke skadelig. Foto: Einar Otto Stangvik

– Det er jo mye som skal testes før en programvare slippes på markedet, og her har rett og slett ikke de som jobber med programvaretesting tenkt at dette kan være en mulighet, sier Thorsheim.

Han understreker likevel at han ikke tror at feilen vil kunne gjøre en stor skade.

– Selskapet viser at de tar dette på alvor, og har sagt at de kommer med en oppdatering nå. Jeg tror ikke at dette er feilen som kommer til å avsløre rikets hemmeligheter, sier Thorsheim til TV 2.

Problemer også på Mac

Denne feilen har ikke kun rammet Iphoner med FaceTime, men også Mac-maskiner som har funksjonen og blitt oppringt på samme måte.

Apple lanserte gruppesamtaler til FaceTime i fjor. I oktober ble funksjonen fullt operativ i oppdatering iOS 12.1, noe som betyr at feilen har vært aktiv i nesten tre måneder.

Anbefaler å skru av appen

Apple har uttalt at de er klar over feilen.