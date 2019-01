Det opplyser fungerende justisminister Matthew Whitaker sent mandag kveld norsk tid, ifølge flere amerikanske medier.

Uttalelsen kom under en urelatert pressekonferanse.

– Jeg har blitt briefet om etterforskningen og ser fram til at Mueller leverer sin fulle rapport, sa Whitaker.

Whitaker kunne ikke gi et eksakt tidspunkt for når rapporten er klar, men er klar på at etterforskningen nærmer seg slutten.

– Jeg håper at vi får rapporten så fort som mulig, sa han.

Muellers eget kontor har foreløpig ikke kommentert uttalelsen til Whitaker, men flere medier har rapportert tidligere at etterforskningen skal nærme seg slutten.

34 tiltalt

Spesialetterforsker Robert Mueller etterforsker anklagene om at Trump-medarbeidere samarbeidet med russiske myndigheter før presidentvalget i 2016.

Foreløpig har det kommet lite informasjon ut av etterforskningen til Mueller, med unntak av de mange pågripelsene av Trumps tidligere medarbeidere og allierte. Totalt 34 har så langt blitt tiltalt i etterforskningen.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen, tidligere valgkampleder Paul Manafort og tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er blant de de tidligere Trump-allierte som foreløpig har blitt tiltalt som en følge av Muellers etterforskning.

Senest fredag ble tidligere Trump-rådgiver Roger Stone pågrepet i sitt eget hjem i Florida. Nettet snører seg stadig tettere rundt Donald Trump, og det er knyttet stor spenning til hva den endelige rapporten til Mueller vil bestå av.

«Heksejakt»

President Trump har flere ganger angrepet etterforskningen og omtalt den som en «heksejakt». Han har ved flere anledninger forsøkt å få den stanset, foreløpig uten hell.

I august ba han daværende justisminister Jeff Sessions om å sette en stanser for etterforskningen. Tre måneder senere fikk han sparken, og Whitaker tok over som fungerende justisminister.

Whitaker selv har fått kritikk for å ikke ha erklært seg inhabil i forbindelse med Russland-granskningen, etter at han tidligere har vært kritisk til etterforskningen.

I november skrev han en kronikk for CNN der han hevdet at etterforskningen har gått alt for langt. I kronikken oppfordret Whitaker visejustisminister Rod Rosenstein, som fram til det tidspunktet hadde oversett etterforskningen, til å gjøre begrensende tiltak.