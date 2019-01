Under pressekonferansen i forkant av Manchester Uniteds ligamøte med Burnley, ble kristiansunderen konfrontert med Tottenham-manager Mauricio Pochettinos omdiskuterte uttalelse etter FA-cup-exiten mot Crystal Palace.

Pochettino sa at trofeer kun bygger egoet ditt, og at en plassering blant topp fire i Premier League – som kvalifiserer til Champions League-spill – er viktigst for dem akkurat nå.

– Hvis du vinner trofeer, er det en fantastisk dag for alle i klubben. For du vet aldri når det neste kommer, sier Solskjær til et samlet pressekorps.

– Jeg er ikke her for å diskutere hva Pochettino eller andre managere sier. Jeg sier bare at i denne klubben er vi ute etter å vinne trofeer. Vi kommer til å prøve å vinne FA-cupen, følger 45-åringen opp.

– Topp fire er ikke drømmen

Der har de røde djevlene fått knalltøff motstand i form av Chelsea på bortebane. Oppgaven er ikke noe enklere i Champions League, der den franske giganten PSG venter.

Solskjær sier at han går inn i enhver kamp med innstillingen om at den kan vinnes.

– Å havne blant topp fire er ikke drømmen. Vi er Manchester United, og skal alltid ha som mål å vinne ligaen. I år er ikke det mulig, men vi må bare se fremover. Vi er på sjetteplass, så vi er langt bak topplagene. Men vi kjemper om å havne blant de tre beste i øyeblikket, understreker den tidligere målsniken.

Da Solskjær tok over de røde djevlene midt i desember, var storklubben hele elleve poeng bak fjerdeplasserte Chelsea.

Seks serierunder senere er gapet bare tre poeng.

Advarer mot Burnleys fysikk

Neste hinder er Burnley på hjemmebane. Forrige sesongs sensasjonslag i Premier League har slitt denne sesongen og kjemper for å unngå nedrykk, men har funnet formen de siste kampene. De står nå med fire kamper uten tap i ligaen, og har vunnet tre av dem.

– Vi vet at vi møter et lag som kommer til å kjempe for tre poeng, slik hvert eneste lag i Premier League gjør. Fysikken deres og spissene kommer til å by på problemer, og vi må være klare for det, advarer den midlertidige manageren.

– Men vi har også forbedret oss. Vi så ordentlig bra ut mot Arsenal defensivt, og forsvarte oss veldig bra i boksen. Det blir viktig mot dem også, tilføyer kristiansunderen.