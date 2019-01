Et helt spesielt rom forandret alt for autistiske Jacob (13)

Watford (TV 2): En nysgjerrig 13-åring kommer gående sammen med pappaen sin utenfor togstasjonen i Milton Keynes, England. Tenåringen Jacob hilser på oss med et fast håndtrykk før han viser vei inn på perrongen. Sammen med pappa James skal de ta toget nedover til Watford for å se heltene sine spille kveldskamp i Premier League. En aktivitet som for de fleste er forbundet med kun glede og positivitet, men slik er det ikke nødvendigvis for Jacob.

Utfordringer med høye lyder og trengsel

Å snakke med Jacob er som å snakke med enhver fotballgal 13-åring. Det er ikke før han selv forteller hvordan det kan være å gå på fotballkamp, at man skjønner at det også kan være en stor utfordring.

– Det er en merkelig følelse. Det er som om man er i et bur, en slags boks. Det er ingen vei ut. Man føler seg litt fanget blant alle lydene og menneskene, forklarer Jacob.

Jacob, som har en mild for for autisme, blir fort stresset av høye lyder og trengsel, noe som ofte forekommer i store folkemengder. Også ved å se en fotballkamp på stadion.

Derfor har det ikke vært lett for 13-åringen å oppleve det både han og pappa James elsker, nemlig å se Watford spille fotball fra tribuneplass.

– Vi prøver å både komme og dra tidlig, slik at vi unngår de verste køene og trengselen, sier pappa James.

Men det har ikke vært nok. For noen år siden gikk ikke Jacob og James mye på kamp, som regel så de Watfords kamper hjemme på TV, men så forandret alt seg da klubben bygget et helt spesielt rom inne på stadion.

Utsikten til banen fra Sensory Room.

Sensory Room​

Jacob er ikke alene. Mange barn har vanskeligheter med å takle sterke sanseinntrykk. Det ønsket Premier League-klubben Watford å gjøre noe med. De ønsker at fotball skal være for alle, og bygget derfor et lydtett rom som de kaller for Sensory Room. Her kan barn med foreldre komme for å se fotballkamp, i rolige og trygge omgivelser.

– Her føler jeg meg trygg, for man er ikke ute på stadion blant alle de andre. Døren inn hit er låst og det står vakter utenfor. Jeg liker meg veldig godt her inne, sier Jacob mens han viser oss rundt i Sensory Room.

Pappa James er klar på at tilgangen til dette rommet har hatt enorm betydning for de begge.

– Nå får Jacob muligheten til å omfavne lidenskapen sin ordentlig. Uten dette rommet hadde ikke det vært mulig. Det betyr mye også for meg som forelder å se sønnen min ha et godt forhold til det å gå på kamp. Da kan jeg slappe mer av også.