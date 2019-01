Dagbladet: Jensen var én stemme fra å bli kjent skyldig

SKUFFET: Eirik Jensen uttaler seg til pressen etter at fagdommerne i Borgarting lagmannsrett satt til side juryens kjennelse i Jensen-saken. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Kallestad, Gorm

Det skal kun ha vært en stemme som avgjorde at juryen frikjente Eirik Jensen for innførsel av narkotika. Og kun en stemme som gjorde at han ble dømt for korrupsjon.