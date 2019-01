Fra kl. 20.30: Se Newcastle-Manchester City på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

I starten av februar venter to av de tøffeste gjenstående kampene i Premier League for Manchester City: Arsenal og Chelsea.

I utgangspunktet skulle det være sju dager til å hvile og trene på for Guardiolas stjernegalleri mellom de to kampene.

Så lang hviletid har ikke de lyseblå fra Manchester hatt mellom to kamper – sett bort fra landslagspausene – siden tredje og fjerde serierunde.

Men, fordi City skal spille ligacupfinale 24. februar, måtte den planlagte ligakampen mot Everton flyttes. Det engelske fotballforbundet (FA) valgte å sette kampen opp mellom oppgjørene mot Arsenal og Chelsea.

– Det er prisen å betale når du gjør det så bra at du går videre i det som er av cuper. I tillegg har du ligaen, som gjør at det blir fighting på fire fronter. Da blir det nødvendigvis noen uker med tre kamper slik at kabalen skal gå opp, konstaterer TV 2s fotballekspert, Petter Myhre.

– Et privilegium

Det tette kampprogrammet gjør at Pep Guardiola ikke har sjansen til å gi spillerne sine fri.

– Da jeg lagde planen mellom Arsenal og Chelsea, hadde vi sju dager. I dag våknet jeg opp, også hadde vi plutselig Everton imellom. Jeg kan ikke gi dem noen fridager, sier Guardiola, ifølge Manchester Evening News.

– Vi har mange kamper, så det er ikke sjans. Samtidig forteller jeg dem at det er et privilegium. Hvis du tror at det er et handicap, gjør du en stor feil. Det er et privilegium, slår stjernemanageren fast.

Er det imidlertid et lag som tåler et tøft kampprogram, er det Manchester City, mener Myhre. Sist ligakamp vant Manchester-klubben komfortabelt over Huddersfield med stjernespillere som David Silva, Bernardo Silva og Gabriel Jesus på benken fra start.

– Det er selvfølgelig veldig ugunstig for City. De har vært gjennom et tøft kampprogram nå, med slitasje på slitasje. Men det ser greit ut i City-leiren med tanke på skader, minner Myhre om.

– De har vist at de kan rullere og beherske det tøffe kampprogrammet. Så er det klart at Everton har det på samme måte. Ofte er dét viktigst – at ikke motstanderen får lang hvile mens du driver og spiller midtuke, påpeker TV 2s fotballekspert.

– Uken ser skremmende ut

Manchester Evening News-journalist Tyrone Marshall slår fast at Everton-kampen kommer på et ubeleilig tidspunkt for den regjerende mesteren, og skriver at «en kan forstå hvorfor Guardiola er misfornøyd».