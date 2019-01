Synd vi ikke fikk svar på om Eirik Jensen er en skitten purk

Eirik Jensen var i mange år politiets spydspiss i kampen mot organisert kriminalitet. Han skulle ta de verste gangsterne. Og det gjorde han. Helt frem til pågripelsen i februar 2014. Da ble han selv stemplet som kriminell. Tre år senere ble han dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett. Det var en dom uten tvil. Likevel tvilte mange. Kanskje ville lagmannsretten komme til en annen konklusjon?

I dag håpet vi på et endelig svar. Det fikk vi ikke. Isteden var vi vitne til tidenes rettsdrama.

Juryen frifant Eirik Jensen for anklagene om narkotikasmugling, men fant ham skyldig i grov korrupsjon. I en time og 20 minutter håpet Eirik Jensen at dette ville bli det endelige resultatet. At han ville få en maks straff på ti år og ikke 21 år. Slik ble det ikke.

Fagdommerne i saken satte kjennelsen fra juryen til side. De er overbevist om at Eirik Jensen har holdt sin hånd over narko-imperiet til Gjermund Cappelen. De mener han er skyldig og vil derfor ha en ny rettsrunde med nye dommere. For Eirik Jensen betyr det nye år med et umenneskelig press. En ny behandling i retten vil trolig ikke skje før 2020.

Første gang jeg møtte Eirik Jensen var i 2004. Som krimjournalist i VG. Den gang var han leder av avdeling for spesielle operasjoner ved Oslo politidistrikt. En politilegende som kunne alt om hovedstadens underverden. Vi skulle lage en sak om de sju verste torpedoene i Oslo og trengte en kommentar fra politiet.

Med hestehale, rutete skjorte og jeans var han et yndet intervju-objekt. En utradisjonell politimann som ikke var redd for å si sin mening. Neste gang vi intervjuet ham var det en sak om ranere fra hovedstaden som levde et luksusliv i Syden. Så var det saker om gjenger, torpedoer og MC. Hver gang det var fokus på de mest hardkokte bandittene så var Eirik Jensen den mest naturlige mannen å snakke med. Han visste om alt som foregikk.

I alt for mange år har vi lurt på hvem som snakker sant. Gjermund Cappelen eller Eirik Jensen? Juryen har tydeligvis vært i tvil. Og tvilen har kommet Eirik Jensen til gode. Mange har hatt vanskelig for å tro på påtalemyndighetens skråsikre sak.

Hvorfor skulle en høyt respektert politimann, som har vært i etaten helt siden 1979, være med på å smugle narkotika? For 500 kroner per kilo hasj. Hvorfor selge seg så billig? Og hvis han har gjort det over så mange år, hvor er da alle millionene hans?

Det norske folk har vært splittet om 61-åringen. For det er ingen tvil om at Eirik Jensen har vært en utradisjonell politimann som har hatt sine egne metoder og regler. En einstøing i etaten som har vernet om privatlivet sitt og som har levd med et alvorlig trusselbilde over hvor mange år. Derfor hadde han revolver i kjøkkenskapet og pistol i skittentøyskurven.