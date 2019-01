På under én time har politidistriktet fått inn meldinger om tre ulike trafikkuhell. Alle har hatt behov for bilberging, og samtlige har sørget for stengte veier.

Forholdene har vart helt siden rushtrafikken startet mandag morgen.

– Det har vært sånn i hele dag, og meldingene om nye trafikkuhell renner stadig inn, forteller operasjonsleder i Øst Politidistrikt, Arild Ruud, til TV 2.

Det er glatte veier på hele Østlandet, og politiet må ta fortløpende vurderinger på hvilke trafikkulykker de har kapasitet til å rykke ut til.

– Det har vært veldig mye å gjøre, men det har heldigvis ikke vært noen store smell med alvorlig personskade, sier operasjonslederen.



Saken oppdateres.