Tokmac Nguen er klar for den ungarske storklubben Ferencvaros, melder Strømsgodset. Han hadde et halvt år igjen av kontrakten og ønsket å prøve seg utenlands.

– Vi ville gjerne beholde Tokmac og har forsøkt å forlenge kontrakten med ham det siste året, men vi klarte ikke å bli enige om en ny avtale. Vi har fått bud fra andre klubber som vi i samråd med Tokmac har takket nei til. Nå er vi blitt enige med Ferencvaros om en avtale som både vi og han er komfortable med, sier sportssjef Jostein Flo til godset.no.

25-åringen ble utviklet i Strømsgodsets junioravdeling og debuterte for A-laget allerede i 2011. Han besøkte i helgen Budapest-klubben, og mandag ble overgangen formalisert. Tirsdag tar han avskjed med sine lagkamerater i Strømsgodset på trening før han slutter seg til Ferencvaros.

– Han har hatt stor framgang og utviklet seg veldig de siste sesongene. Han har kvaliteter og en spillestil som har begeistret publikum. Han har vært i søkelyset til klubber ute i Europa og føler nå at det er riktig å ta steget ut. Vi takker for innsatsen i Godset og ønsker ham lykke til i Ungarn, sier Flo.

– Det er viktig for meg at folk forstår at jeg reiser fordi dette ble riktig avtale både for Strømsgodset og meg. Jeg er stolt av at klubben sitter igjen med mest mulig penger. Derfor takket vi nei til andre tilbud, sier Tokmac Nguen selv.

