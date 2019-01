Ble politianmeldt - legger seg langflat etter skandalebilde

En servitør i argentinske San Juan har politianmeldt Deceuninck-QuickStep-rytteren Iljo Keisse (36).

Hun hevder å ha snakket så vidt med QuickStep-rytterne, før hun ba om å få ta et bilde med dem.

Da de poserte for å ta bildet, tok Keisse hendene bak hodet slik at det så ut som en seksuell positur. I tillegg hevder servitøren at han skjøv genitalene sine mot henne.

– Jeg snakker litt engelsk. De gjorde sin bestilling. Jeg visste ikke at Vuelta a San Juan var der, og de forklarte hva de gjorde, at de var det for å konkurrere. Jeg ba om et bilde, og jeg følte de oppmuntret meg. Jeg trodde det skjedde ved et uhell, men senere innså jeg at det ikke var noe uhell, sier den ikke navngitte servitøren til Telesol Diario.

Vrouw dient klacht in tegen Iljo Keisse voor suggestieve foto, Argentijnse politie beschouwt de zaak als gesloten https://t.co/iUC9cSWGJG pic.twitter.com/7ZRwOKIccV — Sportwereld.be (@sportwereld_be) 28. januar 2019

– Jeg rørte henne ikke

Etter å ha sett posituren Keisse inntok da bildet ble tatt, bestemte hun seg for å snakke med en advokat. Derfra gikk turen til politiet.

– Jeg er veldig sint. De var respektløse mot meg. Jeg jobbet, ba om et bilde og de var respektløse. Jeg har allerede snakket med advokater for å se hva vi kan gjøre. Partneren min så det som skjedde, og han er et vitne, sier kvinnen.

Keisse benekter at han skal ha berørt kvinnen.

– Jeg vil gjøre det 100 prosent klart at jeg ikke rørte henne. Ikke med hendene, ikke med kneene, jeg var ikke borti henne. Det var heller ingen reaksjon fra kvinnen. Vi var der med laget, det var andre folk med oss og rundt oss. Det var i hovedgaten og det var mye folk der, forklarte han til Cyclingnews tirsdag.

Kvinnen som ble utsatt for Keisses smakløse spøk håpte at han i det minste ville få en straff av rittarrangøren eller eget lag.

– De kan ikke komme til et annet land og behandle kvinner som objekter, som noe ubetydelig og verdiløst. Dette er Argentina, og han kan ikke komme og gjøre som han vil. Jeg håper de i det minste straffer ham for det han gjorde, sier hun.

– Vil be om unnskyldning

Den belgiske rytteren hevder å ha betalt en bot på 3000 pesos, som tilsvarer knapt 700 kroner.

– Jeg måtte gå til politiet og gi min versjon av det som skjedde, og det var forrige mandag. De avsluttet saken. Det var over. Jeg kom tilbake til hotellet. Jeg dro for å sykle. Det var over, men så begynte det, sier Keisse.

For i sosiale medier har reaksjonene vært nådeløse etter at bildet kom ut. Blant de som reagerer er den tidligere toppsyklisten Greg Henderson.