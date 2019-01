En rekke snøskred har gått over kremmervikveien i Ballstad i Nordland.

«Det Norske Veritas» har evakuert 20 personer fra Ballstadlandet og inn til kai ved Jokerbutikken i Ballstad.

Over 200 personer skal evakueres, og både politi og kystvakt bistår med arbeidet. Rundt 100 personer evakueres fra Skjelfjord, og 100 personer på Ramberg evakueres.

– Stor fare

Klokken 17 holdt fylkesberedskapsrådet et beredskapsmøte om videre tiltak i forbindelse med skredfaren og uværet som herjer nord i landet.

– De som får beskjed om å evakuere må følge disse rådene. Det er særdeles stor fare for liv og helse, sier Tom Cato Karlsen, fylkesmannen i Nordland, til TV 2.

Europavei 10 i Lofoten fra Nappstraumen og vestover er stengt på fire ulike steder. Fylkesmannen forklarer at mange av veiene ligger nede ved vannet med et bratt fjell rungende over seg. Derfor er det såpass stor fare på veiene.

– Stort sett hver eneste bygd i Flakstad kommune er isolert. Også kommunesenteret Ramberg er isolert på grunn av rasfare, sier Karlsen.

Ingen skadd

På Vestvågøy kommune sine nettsider oppfordrer de personer som bor i områder med rasfare om å bo hos andre.

Det er midlertidig vanskelig å fastslå nivået på snøskredfaren, som nå er vurdert til farenivå tre.

– Det har ikke snødd så mye på så kort tid siden 1960-tallet. Og vinden går i alle retninger som gjør det vanskelig å evaluere situasjonen, forteller fylkesmann Tom Cato Karlsen.

Iløpet av kvelden kommer det to geologer til Leknes for å gjøre videre befaringer av snøskredfaren.

Ingen personer skal være skadd som følge av skredene.

Saken oppdateres.