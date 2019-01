Disse løperne må levere

VM i Seefeld starter for alvor med sprint fristil torsdag 21. februar. Langrennsledelsen kan til sammen sende 24 løpere til VM i Seefeld. Med unntak av damenes sprint, der Maiken Caspersen Falla har personlig friplass, kan Norge stille med fire løpere på hver distanse. I verdens beste langrennsnasjon betyr det knallhard kamp om hver eneste VM-plass, og det vil garantert være norske medaljekandidater som vil følge mesterskapet fra sofaen.

Selv om WC-sprinten i finske Lahti også kan brukes som uttaksrenn, er det ventet at VM-troppen mer eller mindre vil være klar etter NM i Meråker. NM-programmet tilsvarer øvelsene de norske vil møte i VM, med 10/15 kilometer klassisk individuell start torsdag, sprint fristil fredag og 15/30 kilometer fellesstart med skibytte søndag. Kun den avsluttende tre- og femmildistansen er ikke representert med uttaksrenn i Meråker, i tillegg til de to stafettene. Her vil både årets og fjorårets renn, samt løpernes form i Seefeld, avgjøre hvem som får gå.

Med et NM-program som matcher tre av de fire individuelle VM-øvelsene, og en rekke plasser på spill, kan vi vente oss et voldsomt kjør og noe i nærheten av «amerikansk» uttak på flere av NM-distansene. Her er løperne som har kniven på strupen med tanke på VM-plass.

10 km klassisk, damer:

Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg er allerede klare for denne distansen. Det betyr at det kjempes om i alt to av fire plasser, og her ligger sannsynligvis Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen best an. Bak dem lurer fjorårets OL-vinner Ragnhild Haga og landslagskollega Kari Øyre Slind, som begge har jobbet knallhardt for å ta et steg også i klassisk. I en sesong der mange av de norske jentene har til gode å prestere på sitt høyeste nivå, vil en NM-medalje sørge for at du blir vanskelig å komme unna i VM-diskusjonen.

15 km klassisk, herrer:

Etter at Didrik Tønseth og Martin Johnsrud Sundby leverte varene i Otepää, der Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen valgte å stå over, ville det overraske undertegnede om det ikke blir disse fire som stiller til start for Norge i Seefeld. Sjur Røthe er den som er nærmest disse fire, og i tillegg viste Pål Golberg og Mattis Stenshagen muskler i de tøffe, estiske løypene. Hans Christer Holund er i utgangspunktet en sterk løper på 15-kilometeren, men måtte stå over i Otepää på grunn av sykdom. Selv om laget sannsynligvis er så godt som klart, vil nok et NM-gull til en av utfordrerne skape diskusjon. Ikke glem at landslagsledelsen har ombestemt seg før!