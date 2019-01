Tesla har vært et av Norges mest profilerte bilmerker i flere år. Samtidig er vi også et viktig marked for den amerikanske elbilprodusenten. Ingen kjøper flere Teslaer i forhold til folketallet, enn vi nordmenn.

Men likevel har vi på mange måter bare sett starten så langt. Nå kommer nemlig modellen som for alvor kan gjøre Tesla til et volummerke i Norge, Model 3.

Da Tesla åpnet for reservasjon av bilen, fikk de inn et rekordhøyt antall, fra hele verden. Hvor mange nordmenn som meldte sin interesse, er en god bevart hemmelighet. Men det dreier seg om mange tusen.

De første får bilene sine om kun kort tid. Nå er det nemlig straks klar for lansering av Model 3 også i Norge.

Mye frustrasjon

Apropos høy profil i Norge. Det er heller ingen hemmelighet at Tesla har hatt betydelige utfordringer her hjemme. Det har handlet om alt fra logistikk rundt utlevering av biler, oppfølging av kunder – og ventetider på service og reparasjoner.

Broom kjenner til at det i perioder har vært mye frustrasjon blant Tesla-eiere som har måttet vente svært lenge, særlig gjelder dette for verkstedtjenester.

Tesla har vokst fort i Norge og det har vært liten tvil om at organisasjonen her hjemme til tider har vært kraftig på etterskudd. I fjor ble det blant annet kjent at Tesla hadde flydd inn personell fra USA, for å gjøre noe med de største flaskehalsene. Samtidig har de rekrutterte mange nye og faste medarbeidere.

Det var mye folk og stor stemning da Tesla viste fram Model 3 her hjemme i fjor.

Lagt om til to skift

– Vi har jobbet hardt for å oppnå en betydelig forbedring av servicekapasiteten vår i 2018, og dette lar oss gi Tesla-eiere over hele landet en bedre kundeopplevelse. Vi ansatte mer enn 360 nye kollegaer på det norske serviceteamet i 2018, hvilket er en dobling av avdelingens størrelse.

Det sier presse- og PR-sjef Even Sandvold Roland, i en uttalelse.

I tillegg har utvalgte servicesentre lagt om til to skift. Det gir lengre åpningstider og mulighet til å betjene flere biler daglig.

Model 3 er bilen som for alvor skal gjøre Tesla til volumprodusent av biler.

Hvor lang ventetid?

– Vi har begynt å tilby Mobile Service, som innebærer at våre teknikere reiser til kundens hjem eller arbeidssted ved behov for service. Vi vil fortsette å vokse i et hurtig tempo i 2019, og ser stadig etter nye kollegaer til serviceteamet vårt, sier Sandvold Roland.

Ny servicesentre er også på gang. Tesla har her signert kontrakter for eiendom i Åsane og Sarpsborg, og jobber for å få dem i drift så fort som mulig. De skal også utvide servicesenteret i Stavanger.

På spørsmål om hvor lang ventetid Tesla nå har på service- og verkstedtjenester her hjemme, vil ikke Sandvold Roland være mer konkrete enn at det "avhenger av jobbtype og lokasjon".

Også Teslaer må ha service og oppfølging på verksted. Her hjemme har ventetiden på dette til tider vært lang.

Har konkurrenter fra dag én

Men opprustingen av dette apparatet er nok helt avgjørende hvis Tesla skal selge og registrere flere tusen eksemplarer av sin Model 3 i år.

– Mange av de første Tesla-kundene følte seg nok litt som pionérer. De var en del av noe nytt og spennende, dermed godtok de nok også en litt annen kundeservice enn de ellers ville forventet. Men den fasen er nok langt på vei over nå, mener Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som selv er tidligere Tesla-eier.

Han legger til:

– På Model S og Model X har jo ikke Tesla hatt noen konkurrenter, det har de først fått de siste månedene. Med Model 3 er det annerledes. Den har konkurrenter fra dag én. Den er også betydelig rimeligere enn de to andre, og vil nok appellere til en litt annen kundegruppe. Da må Tesla få ting til å fungere bra fra dag én. Og da trengs grep som det de har gjort nå, avslutter Møller Johnsen.

