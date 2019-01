På Rikshospitalet i Oslo venter Judit Minda (31) på neste ultralyd-undersøkelse.

Hun er innlagt på fødeavdelingen, gravid med trillinger i uke 34.

– Det går bra med meg og babyene, men det begynner å bli veldig tungt, sier hun til TV 2, som møter henne på rommet sammen med samboeren Glenn Undheim.

Navnene er klare og Glenn har tatovert de inn på armen under hans sønn Trym (10).

– Den minste gutten skal hete Henrik, jenta som er den mellomste skal hete Amelia og den store gutten som er rundt 2.2 kg skal hete Filip, forteller Judit og peker på den store magen.

Lottogevinst

I Norge blir det født mellom 10 og 15 trillinger per år. Det er altså svært liten sannsynlighet for å få trillinger, men Judits tilfelle er enda mer uvanlig. For hun er trilling selv. Hun og hennes to søstre er født i Budapest i Ungarn i 1987.

– Jeg ble veldig overrasket, hadde aldri trodd at dette kunne skje. Det er jo flere trillinger i min familie, men det har alltid hoppet over en generasjon, sier Minda til TV 2.

– Det var en lege et sted som hadde regnet ut at sjansen var 1 til 6 millioner for en trilling å få trillinger så dette ble vel lottogevinsten min det her, ler samboer Glenn Undheim.

Trillingsøstrene Judit,Szilvia og Sofia. FOTO: Privat Trillingsøstrene der en nå venter trillinger selv. Foto: Privat

Risikabelt

Gjennom instagram-kontoen triplet with triplets har samboerparet tatt 18.000 følgere med på svangerskapets opp og nedturer. For en trilling-graviditet kan være svært risikabelt for både mor og barn.

– Vi tenkte mye på hvordan blir livet med tre barn, økonomisk, forholdsmessig, tidsmessig, kan man klare å følge opp tre barn samtidig? sier Judit Minda.

Og i tillegg har Judit en hjertefeil. De ble rådet til å dra fra Oslo til Trondheim for å utføre en fosterreduksjon.

SPENTE: Samboerparet som bor i Oslo er spent på den nye hverdagen.

– Etter anbefalinger fra flere leger bestemte vi oss for å ikke beholde alle tre fordi vi tenkte at det rett og slett ikke ville gå, sier Minda.

Men da de var kommet til Lillehammer, snudde de.

– Det er et fryktelig vanskelig valg, vi unner ingen å være i en sånn situasjon, det var svært krevende, sier Undheim.

– Jeg syns ikke folk skal bli dømt for det de velger uansett hva det blir. For akkurat oss var det ikke mulig å gjennomføre, sier Minda.

Private ultralydbilder av de tre trillingene i magen til Judit.

Keisersnitt

Svangerskapet har gått veldig bra og trillingene har vært i fin form. Men en av tvillingene har litt dårligere blodgjennomstrømning i navlesnoren og etter planen skal trillingen Judit få trillingene ut med keisersnitt tirsdag.

Judit og Glenn er spente.

– Jeg håper alt går bra og at de er friske og raske. Jeg ser frem til at de kan få et like tett bånd som søstrene mine og jeg har, sier Judit Minda til TV 2.