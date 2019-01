– Hvis vi en gang skal nå målet vårt om gull, så hjelper det ikke å være fornøyd med sølv

– Jeg har ikke rukket å tenke så mye over det, vi har levd i VM-boblen i tre uker. Det er klart jeg skal sette meg og bruke tid på å tenke hva som er gjort riktig og hva som er gjort feil. Vi har gjort ekstremt mye riktig for å stå i en VM-finale. Det er aldri gitt, og vi viser gang på gang at det vi gjør og bygger på er riktig. Det er de små marginene som gjør at vi ikke kan stå helt øverst, men der skal vi stå en gang, sier han.

– Det er klin umulig

De norske keeperne har fått en god del kritikk under mesterskapet, men verken Sagosen eller landslagssjefen vil trekke frem sisteskansene som syndere.​

– Det er sånn håndball er. Keeperne er veldig sårbare, men det er et lagspill. Vi vinner som et lag, og taper som et lag. Det er ikke noen å peke fingeren på. Vi har gjort et godt mesterskap og spilt god håndball. Keepere og forsvar henger ofte veldig sammen, sier Sagosen.

– Jeg synes keeperinnsatsen har vært bra. Når du står i en VM-finale så er keeperinnsatsen bra, ellers kommer du ikke dit. Det er klin umulig. Hvis man leser statistikken fra IHF så er det jo nesten ingen keepere som er vanvittig bra. Ut fra den statistikken som vi fører, så er det bra. Jeg er fornøyd med den, istemmer Berge.

Nå venter noen rolige dager med kjæresten Hanna Bredal Oftedal, før Sagosen returnerer til Paris onsdag kveld. Med seg i bagasjen har han to VM-finaler på rad. Og det lover tross alt veldig godt for fremtiden.

– Absolutt. Det tar tid å stå helt øverst. Det har det gjort for alle andre nasjoner, og det vil det gjøre for oss også. Men det er kjipt å være så nære, men ikke få stå helt på toppen, sier Sagosen.