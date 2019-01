For tre år siden ble mangemillionær Reidar Osen (70) fra Bergen, overfalt, kidnappet og mishandlet av tre menn. Målet deres var å få en større pengesum de mente forretningsmannen oppbevarte.

9. desember 2015 ble Osen stripset, banket opp, slått og sparket i over tre timer. 70-åringen var sikker på at han skulle dø.

Allerede for et år siden sa Osen til TV 2 at han syntes politiarbeidet som var gjort i saken var for dårlig.

Dette fikk han støtte i av politietterforsker Kenneth Berg, som var en av de som etterforsket saken.

Han reagerte på hvordan saken ble etterforsket av Bergens-politiet, og sendte på et tidspunkt inn en 60 sider lang varslingsrapport, der han blant annet kritiserte hvordan saken ble prioritert i den viktige startfasen.

Pekte ut gjerningspersoner

Osen sa tidlig fra om hvem han trodde sto bak overfallet.

Han snakker fem språk flytende og har et meget godt språkøre. Han kjente igjen stemmen til en av kidnapperne, og fortalte politiet hvor de skulle begynne å lete.

– Jeg sa det allerede mens jeg lå i sykebilen; jeg vet hvem som står bak dette her. Det er en utlending som har vært leieboer hos meg. Jeg sa det også til politiet når de kom til stedet, sier Osen.

Politiet fikk mange spor å gå etter, både ved åstedet og i Osens varebil. Det ble lovet at det skulle settes inn nødvendige ressurser i saken.

SKADD: Reidar Osen ble svært skadd etter kidnappingen og mishandlingen. Foto: tv 2

Likevel tok det lang tid før saken var ferdig etterforsket og kunne sendes til statsadvokaten.

Tilbake til politiet

Mandag varslet statsadvokat Ellen Cathrine Greve at saken er sendt tilbake til politiet for å etterforskes ytterligere.

«Det er en svært alvorlig sakstype som skal gis høy prioritet. Det er fortsatt forhold som må avklares,» skriver hun i en pressemelding mandag ettermiddag.

– Jeg er glad for at saken blir ytterligere etterforsket, men jeg er redd for at politiet i Bergen ikke er interessert i å oppklare saken, sier Osen til TV 2 mandag.

Han sier dette også viser at politi-varsleren Kenneth Berg hadde rett da han mente etterforskningen ikek var god nok.

– For min del ønsker jeg at Kripos skal se på saken, sier Osen.