Andenæs: – Misunner ikke de som skal gå løs på dette igjen

– Det føles ikke bra, sier Andenæs om situasjonen når fagdommerne setter til side juryens avgjørelse.

I 2006 opplevde hun at hennes klient, som var tiltalt etter Nokas-ranet i Stavanger i 2004, ble frikjent av juryen før fagdommerne satte kjennelsen til side.

Mandag skjedde det samme i rettssaken mot Eirik Jensen.

– Ikke skyldig i narkotikatiltalen

Juryen, som har fulgt rettssaken i fem måneder og har diskutert skyldspørsmålet i seks dager, kom med sin kjennelse klokken 13.

Juryens konklusjon var at Eirik Jensen ikke er skyldig i medvirkning til innførsel av store mengder hasj, men at han er skyldig i grov korrupsjon.

Jensen ble dermed frifunnet for det alvorligste forholdet i tiltalen: Medvirkning til innførsel av flere tonn hasj gjennom en årrekke.

Men fagdommerne satte juryens kjennelse til side.

– Trist slutt for juryordningen

Ellen Holager Andenæs synes dagens beslutning om å sette til side juryens kjennelse i saken mot Eirik Jensen er merkelig.

– Det er en typisk bevisvurdering som lagretten skal gjøre og har gjort, men det er anledning for fagdommerne til å gjøre det og her har de gjort det. Jeg misunner ingen av partene som skal gå løs på dette igjen, sier Andenæs.

– Synes du det er greit at juryordningen nå avskaffes?

– Det synes jeg ikke. Jeg har alltid hatt stor sans for juryen og mener den har vært en garanti for rettssikkerheten. Det er trist at det er slutt og at det ender på denne måten med en tilsidesettelse, sier Andenæs.

Trolig ny sak

Hele straffesaken mot Eirik Jensen kan komme opp på nytt som følge av at fagdommerne har satt juryens kjennelse til side.

– Dommerne mener Jensen utvilsomt er skyldig etter tiltalens post 1, sa lagdommer Kristel Heyerdahl før hun satte juryens frifinnende kjennelse på dette punktet til side.

Dommerne kom dessuten til at de to tiltalepunktene henger så tett sammen at de må vurderes sammen.

– Hele saken skal derfor behandles på nytt med nye dommere, sa Heyerdahl.

Da retten ble satt igjen, erklærte Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, at beslutningen om å sette juryens kjennelse til side vil bli anket til Høyesterett. Han akter å bruke ankefristen på to uker til å begrunne anken.

– Burde akseptert juryens avgjørelse

Etter at fagdommerne hadde sagt sitt, kalte Elden det svært overraskende at fagdommerne satte juryens kjennelse til side.