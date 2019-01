Butikktriks lurer deg trill rundt

Har du lagt merke til at tomatene i butikken ser modne og friske ut, mens frysevarene ser kalde og blå ut? Det er ikke tilfeldig.

Fant rødlig lys over tomatene

Matkontrollen har undersøkt belysningen i matbutikkene nærmere. Ved hjelp av en lysmåler målte redaksjonen fargetemperaturen på lysene over tomatene, brødvarene og frysevarene. Stikkprøvene viste at det er ulikt lys over matvarene.

Det ble tatt stikkprøver hos Rema 1000, Kiwi, Coop Extra, Meny og Coop Mega. Alle kjedene sier til Matkontrollen at produktene deres er belyst på en måte som gjør at varene ser mest mulig naturlige ut.

– Når vi lyssetter de ulike avdelingene gjør vi det ut fra to hensyn: Hvordan vi best ivaretar holdbarheten for å redusere matsvinn, og hvordan vi best får produktene til å se ut slik de gjør i dagslys, sier Meny til Matkontrollen.

Rema 1000 sier at lyset over frukt, grønnsaker og brød er noe sterkere enn i resten av butikken for at varene skal fremstå mest mulig naturlig.

Kiwi sier også til Matkontrollen at de har spotter som er tilpasset frukt og grønnsaker, og at dette er for å gjengi riktig farge.

– En form for sminke

Arne Dulsrud, forskningssjef ved SIFO, sier at lys påvirker både hvor vi skal se, men også hvordan man oppfatter varene i butikken.

Lys påvirker: Arne Dulsrud sier at lys viser hvor forbukeren skal se i butikken. Foto: Marte Pettersen/Matkontrollen.

– For eksempel skal du ikke ha for mye lys på gulvet, du skal ha lys som fremhever de riktige fargene på grønnsakene, og i fiskedisken vil du kanskje ha lys som demper det gule, litt udelikate, men som fremhever det hvite og det blå, sier Dulsrud.

Dulsrud mener likevel ikke at bruk av lys er like ille som matsminke.

– Dette blir en form for sminke. Matsminke er et kjent begrep, og da kan man endre mye ved en vare, for eksempel utseende og form. Mens med lys er det begrenset hva du kan gjøre. Det er litt sånn som med ansiktssminke, man kan fremheve de tiltalende sidene, men ikke endre utseende, sier Dulsrud.

Bytter ut belysningen

Det var i Coop-butikkene Matkontrollen fant størst fargeforskjell på lysene i frysedisk og over grønnsakene. Ifølge Coop er det ikke nødvendigvis at varene skal se mest mulig fristende ut som er i fokus.