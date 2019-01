En skulle kanskje tro at kjente navn og ansikter ikke hadde noe problem med å se seg selv på TV. Det gjelder dog ikke radiopersonlighet Mina Hadjian (43).

Mandag kveld er det premiere på den tredje sesongen av Farmen kjendis, og 43-åringen legger ikke skjul på at hun har kjent på nervene i forkant.

Spydde før sniktitt

TV 2 møtte Mina på Farmen kjendis-pressetreff få dager før premieren, hvor deltakerne fikk en sniktitt på årets sesong.

Det var nok til å få Minas kropp til å reagere.

– Jeg er litt nervøs av meg, og jeg liker ikke spesielt godt å se meg selv på TV. Så da kastet jeg opp i morges. Litt spying må til, sier hun.

– Stor kontrast

Ifølge Hadjian er det den store skillet mellom hverdagen hennes og Farmen-deltakelsen som framprovoserte reaksjonen.

Til vanlig jobber hun fra norske fengsler, som redaktør for fengselsradioen «Røverradion». Nå skal hun vise seg fra en helt annen side – til hele Norge.

– Plutselig står jeg her, snakker med media og skal se meg selv på en svær kinoskjerm – det er en ganske stor kontrast sammenlignet med hvordan jeg har det til vanlig, sier Mina.

Havner i diskusjon

På spørsmål om det er noe spesielt hun gruer seg til, trenger hun ikke lang betenkningstid.

– Det er veldig mye. Trude og jeg har for eksempel en bitte-, bitte-, bitteliten diskusjon – bitteliten, sier Hadjian, samtidig som hun gir uttrykk for at den ikke var så liten likevel.

– Men vi blir jo venner igjen, avslutter hun.

Trude Mostue (50) har på sin side tatt et bevisst valg om å se så lite av Farmen kjendis som mulig.

– Jeg skal heller ikke lese i kommentarfeltene, for det tror jeg kan være destruktivt. Sånt må man bare bestemme seg for når man har en sterk personlighet, konstaterer hun.

– Mye rart som skjedde

Martine Lunde (22) gruer seg ikke spesielt mye til å se seg selv på TV, men er spent på å se seg selv utenfra når deltakerne skal slakte.

– Jeg synes ikke det var så veldig kult å være med på, og jeg tror reaksjonen min var litt merkelig, sier hun og legger til:

– Jeg var så kokt i hodet, så i det ene øyeblikket griner jeg, også plutselig starter jeg en diskusjon – det var mye rart som skjedde der.

