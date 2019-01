Liverpool slipper inn flere mål, men ekspertene mener det ikke er grunn til bekymring

Se Liverpool-Leicester onsdag fra 20.30 (kampstart 21.00) på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Onsdag skal Liverpool forsøke å øke sin ledelse på toppen av Premier League-tabellen etter Manchester Citys sjokktap mot Newcastle tirsdag når Leicester gjester Anfield.

Liverpool startet sesongen bunnsolid defensivt, men etter kun sju baklengsmål på sesongens første 19 ligakamper har det kommet ytterligere seks på de siste fire. Tre av dem kom i 4-3-seieren over Crystal Palace i forrige runde, men ifølge ekspertisen, handler økningen i baklengsmål mest om tilfeldigheter.

Forut for onsdagens oppgjør har TV 2-ekspertene Erik Thorstvedt og Petter Myhre nemlig sett nærmere på de rødes defensive rekker, i lys av de siste ukers resultater, og dukket dypere i materien enn kun det som handler om å se på resultattavlen.

– Har de sluppet til mye mer? Er det slik at de er i ferd med å gå i oppløsning? Tallene viser noe annet. Avslutninger imot er tilsvarende de første 19 rundene som de siste fire, og når vi tenker at de har møtt god motstand som blant annet Arsenal og Manchester City, er det ingenting som tilsier at de har gått på en ordentlig smell, sier Petter Myhre.

Expected goals har ikke endret seg

Snittet for baklengsmål i de første 19 kampene var 0,37, mens det på de fire siste er et 1,5-snitt som i utgangspunktet ikke er forenlig med å toppe Premier League. Myhre viser imidlertid til «expected goals», som viser at det ikke er slik at kvaliteten på forsvarsspillet plutselig har sunket betraktelig på Merseyside.

– Hvis vi ser på tallene der også, er de omtrent identiske. 0,76 mot 0,78, sier han, hvorpå Thorstvedt følger opp:

– Med tanke på at de har hatt tøffere motstand, så vil jeg faktisk påstå at det er faktisk er en bedre prestasjon enn 0,76 i de 19 første kampene, sier den tidligere Premier League-keeperen.

– Liverpool-fans: Senk skuldrene. Pust med magen

En del av forklaringen ligger selvsagt i at to av de fire kampene har vært mot særdeles sterk motstand, og 1-2-tapet på Etihad mot Manchester City utgjør 33 prosent av de seks baklengsmålene. De tre i eget nett hjemme mot Crystal Palace kan kanskje bekymre supporterne mer, men det hele avdramatiseres av TV 2s eksperter.