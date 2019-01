Everton har avslått et bud på over 240 millioner kroner fra PSG på Idrissa Gana Gueye. Det bekreftet manager Marco Silva på mandagens pressekonferanse.

– Vi har avslått budet. Han er en veldig viktig spiller for oss.

– Jeg kan ikke se at tilbudet gjenspeiler Ganas verdi. Han er en spiller vi ikke har tenkt til å miste for øyeblikket, sa Silva.

Det kan også få ringvirkninger i andre klubber. For to dager siden ble det meldt at Zenit-spilleren Leandro Paredes hadde signert for PSG, men overgangen er ikke blitt bekreftet ennå.

– Jeg har ventet på ham i flere dager allerede, men han er ikke her. Jeg har lett i dusjen, garderoben og behandlingsrommet, men han er ikke her, sa Thomas Tuchel i forbindelse med søndagens kamp.

– Alle fortalte meg at avtalen var i havn, men han er ikke her. Jeg er bekymret. Tiden begynner å renne ut, sa tyskeren.

Senere samme dag kom beskjeden om at PSG-direktør Antero Henrique har utsatt avtalen fordi han ønsket å reforhandle noen klausuler i siste liten.

Det kan bety at en Chelsea-overgang fortsatt ikke er helt umulig for Paredes. London-klubben har ikke klart å hente inn en erstatter etter at Cesc Fabregas ble solgt til Monaco tidligere denne måneden.

PSG er veldig ute etter å få fatt i en ny midtbanespiller før vinduet stenger. Klubben risikerer å måtte klare seg uten midtbanestjernen Marco Verratti til møtet med Manchester United om litt over to uker. Italieneren sliter med en ankelskade. I tillegg er Adrien Rabiot helt ute i kulden etter bråk rundt kontraktsforhandlingene med den franske storklubben.

Overgangsvinduet stenger ved midnatt torsdag.

Torsdag fra kl. 19: Se Deadline Day på TV 2 Sport 2, TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.