Takk og god natt, juryordningen

Forskjellen er at den gangen leste dommer Kim Heger opp en lang, grundig og – for mange – overbevisende dom. Det var mulig for folk å forstå konklusjonen.

Denne gangen klarte ikke selv de mest durkdrevne rettskommentatorene å forklare kjennelsen.

Folk må vite at skyldige blir dømt og uskyldige går fri. Folk må vite at rettssystemet kommer til riktige avgjørelser, at man kan være trygg på rettferdig behandling hvis man havner på tiltalebenken.

Den tryggheten får man ikke av en tommel opp eller tommel ned fra ti tilfeldig utvalgte borgere.

Nå sier vi nei til juryordningen. Vi kan i det minste begrunne hvorfor.