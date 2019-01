– Alle i miljøet feiret da Jensen ble tatt, men det har endret seg nå

– Men slik det nå fremstår, har han tatt de pakistanske gjengene knallhardt, mens de norske storfiskene slapp unna. Det gjør at man undrer seg litt.

Føler med Jensen

Juryen kom til at Eirik Jensen er skyldig i grov korrupsjon, men de frifant ham for grov narkotikakriminalitet. Etter en times tid ble kjennelsen satt til side av fagdommerne. Dermed venter enda trolig enda en rettsrunde for den tidligere polititoppen.

Mikael Ali, som selv har blitt frikjent av en jury, sier at han føler med sin tidligere motstander i politiet.

– Jeg synes det er veldig spesielt at kjennelsen settes til side. Mannen og kvinnen i gata har avsagt sin kjennelse, og derfor synes jeg at kjennelsen burde blitt stående.

– Hvordan tror du han har det nå?

– Helt forferdelig. Om han er skurk, så er det veldig alvorlig ettersom han er politimann, men jeg unner han ikke enda en runde i retten, sier Ali.

Han tenker med skrekk på hva som vil skje hvis Jensen en dag havner i fengsel.

– Der vil han møte mange personer han selv har sørget for å bure inn. Det er mange som er forbanna på han for det, og jeg tror ikke at en politimann vil trives i fengsel.