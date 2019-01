jensen-rettssaken:

Mirian (48) satt i juryen: – Mye vi var usikre på

FERDIG I RETTEN: Mirian Befring (48) var et av ti jurymedlemmer som delvis frifant Eirik Jensen. Etterpå ble kjennelsen tilsidesatt av fagdommerne. Foto: Mathias Ogre / TV 2