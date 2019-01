Her kan det komme over en halvmeter snø

Denne nedbøren kan bre seg videre vestover og nordover og gi nedbør over større områder av landet inn i helgen.

Lavtrykket vil også gi påfyll av snø i høyfjellet, og det vil øke på med vind opp i stiv kuling fra Hardangervidda og sørover fra torsdag til lørdag.

Værtrøbbel for Solskjær?

Et lavtrykk over de britiske øyer kan gi i trøbbel for flytrafikken og kan også påvirke avviklingen av tirsdagskampene i Premier League.

Snø kan gi vanskelige spilleforhold og hodebry for Ole Gunnar Solskjær. Foto: Lindsey Parnaby

De britiske tabloidene omtaler i kjent stil det varslede snøværet med krigstyper og skrekkscenarier.

«Snø-bombe treffer oss denne uka», skriver The Mirror. « Heftig snøfall kan isolere bygder i sør-øst», melder Sky News. «Arktisk utbrudd fryser Storbritannia til is», melder Daily Star.

The Mirror advarer dessuten mot at snøværet kan få konsekvenser for midtukekampene i Premier League, og at kampene på tirsdag er ekstra utsatt, ifølge data fra Storbritannias meteorologiske myndighet «Met Office».

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, samt Huddersfield, Wolverhampton og Newcastle spiller alle hjemmekamp tirsdag kveld med varslet snøfall enten før eller under de fire kampene, skriver avisen.

– Gir seg trolig i tide

Beathe Tveita forteller at nedbøren i Manchester trolig vil komme som regn eller sluddbyger tirsdag, men at snøbyger ikke kan utelukkes. Slik det ser ut nå, vil imidlertid nedbøren gi seg et par timer før kampstart kl. 21.00.

– Det er mest nedbør over Manchester om ettermiddagen, før det blir oppholdsvær til kvelden, da flytter nedbøren seg sørøstover til London, sier Tveita.

Både Arsenal og Fulham har hjemmekamp i London tirsdag kveld, men her vil nedbøren etter all sannsynlighet komme som regn, eller kortvarig som sludd.

Det spilles også fire kamper onsdag kveld, men nedbøren ventes å passere natt til onsdag, melder StormGeo.

