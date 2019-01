Klokken 03.50 om natten den 20. oktober i fjor fikk politiet melding om en bil som hadde kollidert i et tettbygd boligområde i en stor by på Østlandet.

– Føreren hadde kjørt inn i en betongsperring. Det var ingen personskader, og det var ikke høy hastighet, sier politiadvokat Magnar Pedersen i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

I bilen satt en mannlig TV-profil i 30-årene, som regelmessig leder store programmer på riksdekkende fjernsyn.

Politiet mistenkte tidlig at han hadde drukket alkohol.

En blodprøve som ble tatt 57 minutter etter hendelsen viste at føreren hadde en promille på 1,92.

Vil ha ubetinget fengsel

Mannen hadde ifølge politiet vært på et jobbrelatert arrangement samme kvelden som han ble tatt av politiet.

– Det er skjerpende at kjøringen skjedde i et boligstrøk på nattestid og at føreren hadde svært høy promille, noe som medførte et trafikkuhell. Derfor kommer vi til å be om ubetinget fengsel og en bot som reflekterer tiltaltes inntekt, sier Pedersen.

Førstkommende fredag må TV-profilen møte i Oslo tingrett. Han har erkjent at han kjørte i alkoholpåvirket tilstand. Saken avvikles som en såkalt tilståelsesdom og selve rettssaken er ventet å vare i rundt en time.

Politiet har bedt om at mannen dømmes til 24 dagers ubetinget fengsel, samt at han dømmes til å betale en bot på 75.000 kroner. Størrelse på boten i saker som omhandler fyllekjøring er normalt tiltaltes brutto månedslønn ganget med 1,5.

– Handlet feil

Via sin advokat Per Zimmer uttaler TV-profilen at han «tar fullstendig avstand fra sin egen og tilsvarende handlinger. Han har handlet feil og vil nå ta sin straff og legge denne saken bak seg».

Tiltalte har tidligere uttalt seg kritisk om personer som gjør dumme ting i alkoholpåvirket tilstand.

TV 2 har mandag vært i kontakt med mannens arbeidsgiver, blant annet for å spør hvorvidt saken vil få konsekvenser for hans ansettelsesforhold.

Arbeidsgiveren ønsker ikke kommentere saken ovenfor TV 2 på nåværende tidspunkt.